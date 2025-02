Grande Fratello, sfogo di Shaila su Lorenzo: “Non ce la faccio più”

Al Grande Fratello continuano le incomprensioni tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una delle coppie più chiacchierate di quest’ultima edizione. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della Casa, tuttavia il loro rapporto è caratterizzato da alcune discissioni. Nelle ultime ore l’ex velina di Striscia La Notizia si è sfogata con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, raccontando l’ultimo diverbio avuto con Lorenzo. Scopriamo meglio che cosa ha detto sul gieffino.

Lo sfogo di Shaila Gatta

Ogni anno nella Casa del Grande Fratello vengono a crearsi tra i concorrenti le dinamiche più svariate, tra amicizie, rivalità e storie d’amore. Uno dei rapporti più chiacchierati di quest’ultima edizione è quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno del reality, tuttavia sono frequenti le discussioni tra loro. Nelle ultime ore l’ex velina di Striscia La Notizia si è sfogata con altre due coinquiline, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, proprio in merito ad un recente diverbio avuto con Spolverato.

La gieffina ha esordito affermando “Siamo alla frutta. Non ce la faccio più raga, mi viene da ridere”, raccontando poi alle coinquiline quanto avvenuto nello specifico. A scatenare la discussione con Lorenzo è stata la decisione da parte di Shaila di non seguirlo dopo che lui le aveva riferito di voler andare a letto invitandola ad andare con lui. L’ex velina si era difatti intrattenuta a fumare e chiacchierare, non raggiungendo il gieffino. Questo ha infastidito Lorenzo, il quale le ha evidenziato come si aspettasse che lei lo seguisse.

A scatenare ulteriori incomprensioni tra la coppia è stato un gesto da parte di Gatta avvenuto poco dopo mentre era al confessionale. La gieffina, si è difatti girata dandogli le spalle portando Spolverato a farle notare come fosse un comportamento poco rispettoso nei suoi confronti. Altre discussioni sono state scatenate da gelosie nei confronti di Chiara. Shaila ha difatti rivelato alla gieffina di pensare quasi che fosse più compatibile lei con Lorenzo. Cainelli ha risposto negando, evidenziando poi come fosse eventualmente disposta a fare un passo indietro per evitare ulteriori litigi tra la coinquilina e Spolverato.