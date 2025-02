Grande Fratello, ritiro di Shaila?: Galassi punge Helena e Jessica

Ancora novità dalla Casa del Grande Fratello. Durante la diretta del Grande Fratello notte, difatti, c’è stata un’ennesima discussione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questa è stata particolarmente accesa, scatenando una sfuriata da parte del gieffino. Ad innescare il tutto sarebbe stata una presunta gelosia dell’ex velina di Striscia La Notizia nei confronti di un’altra concorrente, Chiara Cainelli. Gatta si è sfogata con alcune coinquiline dopo l’accaduto e si teme possa valutare il ritiro dal reality. Intanto Ilaria Galassi, ex concorrente di quest’ultima edizione, ha recentemente attaccato Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Scopriamo meglio che cosa è successo nelle ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta discute con Lorenzo Spolverato: possibile ritiro?

Continuano a far parlare di sé Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una delle coppie più chiacchierate di quest’ultima edizione del Grande Fratello. I due hanno iniziato una frequentazione, tuttavia il loro rapporto è stato caratterizzato da alcune discussioni. L’ultima è avvenuta proprio nelle ultime ore. A scatenare il diverbio è stata la tesi del gieffino secondo la quale l’ex velina di Striscia La Notizia sarebbe gelosa di Chiara Cainelli, cosa più volte smentita dalla diretta interessata. Dopo una sfuriata di Spolverato, Gatta si è sfogata con alcune coinquiline. Già ieri Shaila, parlando con Chiara e Zeudi, aveva rivelato di non riuscire più a sostenere le continue discussioni con Lorenzo. C’è quindi il timore che possa ritirarsi.

Ilaria Galassi attacca Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Intanto un’ex concorrente di quest’edizione ha recentemente attaccato Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Si tratta nello specifico di Ilaria Galassi di Non E’ La Rai. La showgirl si è ritirata qualche settimana fa dal reality in quanto sentiva la mancanza della propria famiglia. Nelle ultime ore la Galassi, in un gruppo di X dove chattava con i propri fan, ha risposto ad alcune domande da parte degli utenti. In merito a Helena ha rivelato di essersi trattenuta mentre era ancora nella Casa e ha affermato di voler rientrare soltanto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa… Ha poi aggiunto che non riesce a credere possa vincere lei o Jessica Morlacchi. In merito a quest’ultima ha affermato come non sia l’unica ad aver avuto problemi e come abbia fatto un po’ di strategia.