Grande Fratello, Mattia in bilico: “La verità su Grazia, chi è la più stratega”

Mattia Scudieri si svela dopo il Grande Fratello e si sbilancia sui finalisti. In particolare, rivela chi vorrebbe che vincesse e chi, invece, sarebbe il più falso. Nel frattempo, l’ex gieffino parla anche della sua situazione sentimentale (compresa quella con la sua fidanzata e quella con Grazia Kendi), nella nuova intervista per Il Giornale. Il 26enne catanese è stato eliminato a un passo dalle semifinale e, ovviamente, sarebbe ipocrita a dire di non esserci rimasto male. Nonostante tutto, è comunque fiero e soddisfatto del percorso che ha fatto nella Casa più spiata d’Italia.

Le prime persone che ha riabbracciato una volta uscito dal gioco sono state sua mamma e Carlotta. Ma oggi chi vorrebbe che vincesse questa edizione del reality show condotto da Simona Ventura? Mattia punta sul suo amico, Omer Elomari, il quale con Rasha Younes si trova attualmente in una posizione instabile. A lui augura di vincere, ma anche di “riuscire a controllare la sua istintività e le sue reazioni”. Crede, infatti, che Omer reagisca in modo esagerato, in quanto è una persona molto emotiva.

Non solo, ora crede che vede più sincerità nella relazione tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta:

“Beh, che dire… rispondendo adesso, dopo le ultime discussioni, propendo sicuramente più su Anita e Jonas, che hanno dimostrato di essere più legati. Anche se tengo a sottolineare che Rasha, come Omer, non ha mai parlato d’amore o di un sentimento forte ma, semplicemente, di essere interessata a conoscerlo – e viceversa”

A questo punto, tocca parlare della sua amicizia particolare con Grazia Kendi. Molti hanno sperato fino alla fine che potesse nascere una relazione. Alla fine, quando ha rivisto la sua fidanzata, Mattia ha dimostrato di vedere la gieffina solo come un’amica. Allo stesso tempo, oggi dichiara di avere instaurato con lei “un legame vero, puro”. Ha trascorso con lei momenti di leggerezza e di divertimento. Ora tanti telespettatori si chiedono cosa sia accaduto tra Scudieri e la fidanzata Carlotta fuori dalla Casa dopo il confronto sotto le telecamere:

“Sì, il chiarimento c’è stato… ma non c’è ancora stato un ‘verdetto’: vi terrò aggiornati!”

Dunque, la relazione risulta ancora essere in standby. Infine, parlando degli altri gieffini arrivati in finale al Grande Fratello, Mattia ammette che si aspettava di vedere lì Jonas, ma non Giulia Soponariu. A detta sua, quest’ultima avrebbe avuto nella Casa alti e bassi e sarebbe stata poco coinvolgente nelle dinamiche. Dopo aver ribadito di voler vedere Omer vincere, Scudieri sottolinea di vedere Anita come quella più stratega, sebbene crede che abbia fatto bene a giocare visto che è ciò che prevede un reality show del genere.