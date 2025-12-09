Grande Fratello, Rasha fuori spiazza su Omer: mosse piene di ombre e una richiesta

Nuovo svolta per la coppia del Grande Fratello composta da Rasha Younes e Omer Elomari. Ebbene l’ex gieffina, che è stata eliminata a un passo dalla finale, sembra aver cambiato totalmente idea una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia. A confermarlo sono le sue mosse social, tramite le quali fa una richiesta ai fan e intanto pare voler anticipare di essere pronta al chiarimento. Per capire cosa sta accadendo è necessario ripercorrere quanto successo ieri sera.

Rasha è finita nella bufera e a tratti anche Omer. La Younes si è mostrata furiosa nei confronti di Elomari. Nonostante ciòm poco prima di uscire abbia confessato che avrebbe preferito fare il nome del gieffino nelle ultime nomination, per dargli l’opportunità di andare in finale. Invece, Rasha ha nominato sé stessa, mettendo ancora più in crisi la sua posizione. Alla fine, ha perso al televoto contro la sua amica Grazia Kendi, che inaspettatamente ha preferito dare più importanza alla sua voglia di arrivare in finale piuttosto che alla loro amicizia.

Così la Younes si è ritrovata fuori dalla Casa, a un passo dalla fine. Al contrario, Omer è riuscito a cavarsela nel corso della semifinale, tanto che è ancora in gioco e attualmente in sfida al televoto con Domenico D’Alterio, per il quinto posto di finalista. Proprio nei giorni precedenti a questa importante puntata, la coppia è improvvisamente scoppiata. Un futile litigio ha portato Elomari ad allontanarsi da Rasha, che a sua volta ha reagito malissimo, riservandogli parole anche poco carine.

La Younes si buttata la zappa sui piedi ed è stata eliminata. Una volta fuori dai giochi, l’ormai ex gieffina in studio ha confermato di essere fortemente arrabbiata con Omer, facendo intendere di considerarlo una persona poco vera e leale. Cos’è successo quando poi è tornata a casa? Sembra proprio che Rasha abbia totalmente cambiato idea. Iniziando a usare i social network, in particolare, Instagram, ha iniziato a seguire Omer.

Dopo di che, ha risposto ai messaggi di una pagina fan di coppia dei Rashmer, scrivendo di essere felice del loro sostegno e dell’affetto che stanno ricevendo. Non finisce qui. La Younes ha chiesto al pubblico, tramite questi messaggi, di portare Elomari in finale. “Il mio Omer“, ha scritto. Dunque, è come se fuori Rasha ci abbia ripensato. Chiaramente i fan sono felici di vederla così, convinti che sia tornata in sé e che fuori abbia riflettuto sul loro love story, facendo dei passi indietro.

A conferma di questo c’è anche una foto che ha condiviso una sua amica, che la ritrae mentre guarda la diretta del Grande Fratello e, in particolare, Omer che si trova in cucina. Un altro chiaro segnale che fuori l’ex gieffina sta aspettando Elomari. Quindi ora il pubblico si aspetta di assistere a un confronto chiarificatore tra i due durante la finale. Allo stesso tempo, c’è anche chi critica le nuove mosse di Rasha. Infatti, questa fetta di pubblico ritiene che la Younes abbia compreso fuori l’importante presenza dei fan della coppia.

Questo l’avrebbe portata, secondo i telespettatori, a fare dei passi indietro e non i sentimenti. Il tempo di sicuro saprà dare le risposte, mentre Omer resta un papabile vincitore di questa edizione!