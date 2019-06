Grande Fratello, Martina Nasoni: ecco cosa farà quando uscirà

By

La confessione di Martina Nasoni: non riesce a togliersi dalla testa Daniele Dal Moro

Martina Nasoni ha le idee chiare, sa bene quello che vorrà fare una volta uscita dal Grande Fratello 2019: desidera avere un confronto con Daniele Dal Moro. Dovrà per forza aspettare la fine del reality show di Canale 5? Probabilmente sì, perché solo lontano dalle telecamere potrà aprirsi completamente a lei; bisognerà comunque vedere se Daniele è realmente disposto ad avere un rapporto con la ragazza. All’interno della Casa cerca di aumentare sempre di più la loro distanza. Alcune volte non la sopporta per niente. E con tutta probabilità, prima della finale del Gf 16, potrebbe esserci un litigio fra i due.

Grande Fratello news, Martina e Daniele si rivedranno fuori dalla Casa?

Daniele Dal Moro è stato infastidito da alcune vocine fatte da Martina Nasoni: “Basta, Martina! Hai rotto il c…o con questa voce da imbecille! Io mangio e tu urli. Poi diventi pesante. Non sopporto più nessuno. Poi mi chiedono perché sono nervoso… non voglio sentire urla gratis!”. Una reazione, la sua, che sarebbe stata accompagnata da altre frasi che farebbero pensare a una frattura irreparabile con Martina. Non ci sarà più nulla da fare? I due sembrano realmente incompatibili.

La delusione di Martina Nasoni per le parole di Daniele Dal Moro

Al Gf, Martina è sempre più delusa dal comportamento di Daniele: “Avrei voluto un altro atteggiamento da parte sua. Se prima eri interessato a quella persona, devi essere curiosa di conoscerla, ma io questa cosa non l’ho avvertita. Sicuramente un giorno vorrò vederlo fuori da qui e parlare con lui. Vorrei farmi una bella chiacchierata. Cosa ti è scattato nella mente quando ti sei avvicinato a me? Perché lo hai fatto? Lo hai fatto perché sono una bella ragazza o hai visto altro?”. A gonfie vele, invece, il rapporto di Gennaro e Francesca: parole importanti dopo il bacio!