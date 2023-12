Grande Fratello, Maddaloni smascherato: è bufera. I fatti parlano

Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023 finisce nel mirino di moltissimi telespettatori. Ancora una volta, ciò che accade nella Casa di Cinecittà e che attira di più l’attenzione riguarda Beatrice Luzzi. In effetti, il motivo per cui in queste ore vari telespettatori hanno voluto sbugiardare sul web lo sportivo è legato all’attrice. Difficile poter smentire o negare ciò che è stato fatto o detto all’interno della Casa, in quanto al pubblico non sfugge niente.

Chi segue con attenzione ciò che accade all’interno del loft più spiato d’Italia sa Maddaloni potrebbe non aver detto tutta la verità a Giuseppe Garibaldi. Facendo il punto della situazione, nei giorni scorsi lo stesso Marco ha ammesso, parlando con Beatrice, di aver notato che il gieffino calabrese è proprio un giocatore. Questo ha portato la Luzzi a pensare che il “burattinaio” del gioco possa essere appunto Giuseppe.

In queste settimane, è uscito fuori che dentro la Casa di Cinecittà ci sarebbe qualcuno che muove i fili. Beatrice al GF 2023 è curiosa di scoprire di chi si tratta e parlandone con Maddaloni ha iniziato a fare ipotesi. Per questo, l’attrice si è recata da Garibaldi, a cui ha chiesto se fosse lui il burattinaio.

La sua domanda, però, ha generato il caos nella Casa, in quanto Giuseppe è andato su tutte le furie. Il gieffino calabrese si è ritrovato addirittura a fare un ultimatum agli autori, mentre la sua amica Anita Olivieri ha commesso un altro scivolone. Intanto, Garibaldi si è potuto confrontare con Maddaloni, il quale però ha negato di averlo definito un burattinaio.

Dopo tale smentita, vari telespettatori su X (ex Twitter) hanno iniziato a far girare il video in cui è possibile ascoltare il discorso fatto da Marco a Beatrice su Garibaldi. Non ha proprio detto la parola “burattinaio”, ma il senso sembrerebbe essere quello. Per questo, il pubblico è convinto che questo video sbugiardi lo sportivo.

“Io non sbaglio mai, ho intuito. Giuseppe è troppo giocatore. È un bravo ragazzo eh, è una brava persona. Il vero giocatore è lui con Anita. Muovono i fili anche di Letizia e Paolo. È tutta una catena. Noi siamo un altro pubblico, siamo esterni. A noi ci vogliono bene da fuori, è diverso”

Queste le parole di Maddaloni, che effettivamente sembrano raccontare l’idea che Garibaldi sia il “burattinaio”. Nel video è possibile vedere Beatrice concordare con lui. La Luzzi ha iniziato a pensare che Giuseppe e Anita muovano i fili anche di Fiordaliso e Rosy Chin. “Noi siamo di un altro livello”, ha commentato l’attrice, che poi è appunto andata da Garibaldi a chiedergli se questa ipotesi potrebbe essere vera, scatenato il caos.

Nel frattempo, Maddoloni è finito nella bufera quando ha chiarito con Garibaldi, smentendo il fatto. Sono tanti i telespettatori delusi, che addirittura si dicono pronti a eliminarlo al prossimo televoto in cui sarà presente.

Maddaloni continua a negare di aver detto del burattinaio, quindi riprendiamo il video#grandefratellopic.twitter.com/0iIxQ7woj9 — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 27, 2023

Maddaloni ti aspetto sabato sera quando rigirerai le parole a tuo favore cercando di far credere a tutti di non aver insinuato la presenza di un BURATTINAIO nel gioco.🤡 “Burattinaio-muove i fili-giocatore” VIDEO MANENT#grandefratello pic.twitter.com/EeyqEvWQ4D — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 27, 2023