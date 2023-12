GF 8, sparata tremenda di Anita sul Parkinson (video): “Cacciatela”

Ancora una volta Anita Olivieri è finita nell’occhio del ciclone. La gieffina, nel pomeriggio di ieri, si è infatti resa protagonista dell’ennesima battuta a dir poco infelice. Certo è che Anita fino a ora non si è fatta volere bene dal pubblico e lo confermano ancora una volta la marea di commenti e insulti che sono arrivati dopo l’ultima gaffe. Una mancanza di tatto e sensibilità, quella dimostrata in più occasioni da Anita, che non va proprio giù al pubblico del celebre reality show capitanato da Alfonso Signorini. Non è infatti la prima volta che la gieffina si rende protagonista di battute e gaffe fuori luogo. Ecco che cosa ha detto.

Anita Olivieri e la gaffe sul Parkinson

Ieri pomeriggio, mercoledì 27 dicembre, mentre stava ballando davanti allo specchio in compagnia di Rosy Chin e Fiordaliso, Anita ha ironizzato su una grave patologia: il Parkinson. All’inizio del filmato, che ha fatto il giro del web, si sente proprio la gieffina affermare: “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo”. Una frase che i fans del programma non sono disposti a dimenticare o perdonare e che, inevitabilmente, ha diviso il web.

Tanti sono stati infatti i commenti che si sono affastellati sotto al video e che testimoniamo come ormai il pubblico del Grande Fratello non ne possa più delle uscite infelici della Olivieri.

"sembriamo che c'abbiamo il Parkinson quando balliamo". La ratta bionda se non dice cagate non sta bene. #GrandeFratello #Anita pic.twitter.com/iKlLcglveX — la_cricri ♈☀️gen X (@mel_cri) December 27, 2023

Le reazioni del web

Come anticipato, il video ha sollevato un vero e proprio polverone e ha letteralmente diviso i fans del programma tra chi difende la gieffina e chi invece, stanco della mancanza di tatto della Olivieri, la condanna e chiede a chi di dovere di prendere provvedimenti.

“Io mi chiedo se tutte le persone che la criticano facciano effettivamente tutta questa attenzione quando parlano nel pubblico e nel privato, o se invece anche a loro capita di sbagliare e non essere sempre pronti ad analizzare tutto quello che dicono” si legge tra i commenti di chi ha preso le parti della gieffina.

“Quando apre bocca escono solo cattiverie. Dovrebbe provare cosa vuol dire avere il Parkinson o stare vicino a una persona con questa brutta malattia”, o ancora “Ma stai zitta. Io con una madre con questa malattia non posso accettare queste battute di bassissimo livello. E chi come te le minimizza fa schifo uguale”, sono invece alcuni dei commenti di chi si è letteralmente scagliato contro Anita sottolineando come non sia ammissibile ironizzare su una malattia grave come il Parkinson, dal momento che vi è chi ci convive ogni giorno della sua vita.

In tanti quindi hanno chiesto l’espulsione della gieffina dal reality: “Nelle edizioni passate l’avrebbero scaraventata fuori immediatamente”, ha commentato qualcuno. Il punto è che sicuramente, al di là della parola in sé, nelle intenzioni di Anita Olivieri non vi era sicuramente quella di offendere le persone affette dal Parkinson.

Si è trattato con ogni probabilità di un modo di dire e per questo motivo vi è ragione di credere che, anche questa volta, Signorini e la produzione del reality non prenderanno provvedimenti nei confronti della gieffina. Ovviamente non si può mai sapere perciò per sapere come andrà a finire sarà necessario aspettare la prossima puntata del Grande Fratello.

Il mistero della lettera di Natale

È da poco passato il Natale e i concorrenti del celebre reality show hanno festeggiato questa magica giornata nella Casa più spiata d’Italia. Ad arricchire l’albero di Natale vi erano i doni inviati ai gieffini dai loro famigliari e ognuno di loro ha anche ricevuto una lettera. La più chiacchierata di tutte però è stata sicuramente la missiva ricevuta da Anita.

Sul web ha infatti iniziato a circolare il primo piano della lettera incriminata e in molti si sono messi a confrontare la calligrafia della suddetta missiva con quella della gieffina. L’ipotesi formulata, dopo un’attenta analisi, è stata proprio la seguente: quella lettera non è stata affatto scritta da un parente della Olivieri, bensì dalla stessa Anita.

Ma perché la gieffina si sarebbe dovuta scrivere una lettera da sola? Forse sapeva già che nessuno dei suoi parenti le avrebbe mandato un pensiero il giorno di Natale? La faccenda rimane un mistero. Certo è che le due calligrafie sembrano quasi identiche e, anche se al momento si tratta solamente di una teoria, l’ipotesi sollevata dal web potrebbe non essere poi così irrealistica.