GF, Beatrice Luzzi: Garibaldi ultimatum, Varrese indigna di nuovo

Continua a essere lei la protagonista del Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi. Mentre fuori dalla Casa di Cinecittà ci sono moltissimi telespettatori dalla sua parte, all’interno del loft il discorso è sempre stato diverso. Di sicuro la pace con Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese non è mai durata molto. Ancora una volta, al centro degli sfoghi dei due gieffini c’è proprio Beatrice, anche durante le festività natalizie.

I drammi sono sorti in questi giorni durante la Vigilia di Natale, quando Marco Maddoloni ha rivelato a Beatrice chi è secondo lui lo stratega nella Casa. Da giorni si parla della presenza di un burattinaio nel gioco e Luzzi è curiosa di scoprire di chi si tratta. Ecco che Maddaloni ha puntato il dito contro Garibaldi, ritenendo che sia lui a muovere i fili legati a Letizia Petris, Paolo Masella, Rosy Chin e Fiordaliso.

“Mi dicono che sei il burattinaio”, ha dichiarato l’attrice parlando con Giuseppe. Ma il gieffino calabrese sembra non aver proprio compreso il discorso di Beatrice, tanto che ha preso la sua affermazione come un’accusa. Garibaldi si è scaldato così tanto che colpito un muro con la mano, ferendosi, come ha raccontato Fiordaliso il giorno dopo.

Le tensioni tra Giuseppe e Beatrice al GF continuano a esserci, anche in queste ore. A un certo punto, Garibaldi ha messo gli autori del reality show di fronte a un ultimatum: “Qui dentro, o io o lei. Basta. Mi ha portato all’estremo”. Non è finita qui, in quanto il gieffino ha rivolto nuovi attacchi alla Luzzi, che stanno facendo discutere sul web: “È fuori di testa. Per me ha dei problemi, problemi di testa”.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: è bufera

In questi mesi, al GF Massimiliano Varrese ha raccolto più critiche che altro. L’attore è stato richiamato da Alfonso Signorini in diretta, sebbene molti telespettatori avessero chiesto la squalifica. Non solo, sono tanti coloro – tra cui anche Jessica Notaro – che si sono esposti contro il negativo atteggiamento dell’attore nei confronti di Beatrice.

Questo non è bastato per portare la produzione a procedere con una squalifica. Signorini, però, ha assicurato che un altro passo negativo avrebbe generato la sua espulsione. Varrese sembra non curarsi di questo richiamo, tanto che nelle scorse ore si è lasciato andare a nuove dichiarazioni che stanno creando malumore sul web.

L’attore ha mantenuto la calma per qualche giorno, tanto che sembrava ormai aver preso la strada giusta. Ma ecco che, parlando con l’ex fidanzata Monia La Ferrera, Massimiliano ha affermato:

“Però non qui, adopero un’altra via. Non mi faccio rovinare più da nessun altro. Ci sono tante cose che vanno sistemate. Se sento arrivare un’altra chiacchiera del genere al mio orecchio faccio… Sono tornato il vecchio Massi. Quello che quando non parla più… il vero Massi. Quello era un personaggio. Questo è quello vero, quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno, non solo per me”

Le sue parole stanno creando tantissime critiche sui social network, con i telespettatori sempre più indignati.

Vi decidete a squalificare Varrese è sempre più rabbioso e imprevedibile, non ha capito nulla, ha ricominciato ad istigare e a diffamare Beatrice con tutti. Sta andando in onda uno spettacolo raccapricciante @GrandeFratello#GrandeFratello pic.twitter.com/4ckbtJICdA — Lilian🪩🍒 (@lia4moonriver) December 27, 2023

Lui continua a minacciare Beatrice, e si sente di poterlo fare perché non sono mai stati presi provvedimenti #GrandeFratellopic.twitter.com/Y1pRGuzaJG — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 27, 2023