Grande Fratello, Luzzi sprofonda! Orlando, Buonamici e Signorini la annientano

Confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi nello studio del Grande Fratello. Alfonso Signorini decide, nella puntata del 13 marzo 2025, di dar vita a questo faccia a faccia. Dopo una clip che ha riassunto gli ultimi scontri scoppiati tra loro a distanza, a prendere la parola è l’opinionista. Seduta su quella poltrona, di sicuro, la Luzzi è stata un flop. Infatti, sono tante le critiche che sta ricevendo in questi giorni Beatrice, in quanto per nulla obiettiva. L’ex concorrente difende, spesso incomprensibilmente, Lorenzo, Zeudi e il resto del gruppo.

Per fare questo, la Luzzi è stata dura con la Orlando e stasera si accende più di un litigio. Non solo, quanto accade segna la caduta definitiva di Beatrice, che fino allo scorso anno era uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5. Nel ruolo di opinionista, poco obiettiva, è stata rivalutata, in negativo. Stasera appare decisamente in difficoltà. Non è la Luzzi che tutti conoscono, ma si sta rivelando un volto che poco piace ai telespettatori, delusissimi.

Stefania stasera nello studio del Grande Fratello regge benissimo il confronto:

“Io sono entrata, secondo me, non a gamba tesa. Ho vissuto la Casa e ho visto che c’erano dei disegni ben strutturati e ho espresso la mia opinione. Non penso di essere mai stata cattiva. Tu hai fatto il Grande Fratello e sai quanto l’atmosfera sia tesa. Quando si va sul personale è un altro discorso. Penso tu ci abbia messo il carico da 12, perché ce l’hai con me. Te la sei cantata e te la sei suonata”

Beatrice, a tratti, sembra anche non sapere cosa rispondere:

“Non sono d’accordo su nulla. Con il tuo atteggiamento nei miei confronti, mi sono resa conto di come sei. Potresti dire il contrario esatto sullo stesso argomento”

“Ma Beatrice ricordi il Grande Fratello che hai fatto tu?”, chiede giustamente Stefania. In effetti, proprio lo scorso anno, la Luzzi si ritrovava a lottare e a riservare parole poco carine contro i più giovani della Casa. Eppure oggi si ritrova a dire che la Orlando dovrebbe fare l’esatto contrario. Furiosa, Cesara Buonamici si scaglia contro la collega, difendendo Stefania:

“Io sto con Stefania. È inutile che fai quel sorriso Beatrice. Non sopporto usare il disprezzo umano verso chi ha un’opinione diversa dalla tua. Il suo non è un disprezzo umano. Invece di esprimere un’opinione, diventiamo delle tifose sfegatate. Proprio tu che parli della necessità di essere materna, abbi pazienza. Lei ha cercato di avere comprensione per tutti. Se uno non è d’accordo con lei non c’è bisogno di infilare tutta una sfilza di male parole”

Addirittura la Luzzi, che ha un acceso battibecco con la Buonamici, dice di non essere una tifosa, ma di aver cambiato più volte posizione. Il pubblico non è d’accordo, anzi le sue opinioni dicono l’esatto opposto. Di fronte agli applausi degli spettatori presenti contro di lei, Beatrice afferma che la loro reazione sarebbe pilotata. “Ah è libero il pubblico? Sì, dipende”, così risponde quando Alfonso Signorini le chiede spiegazioni. Il conduttore non ci sta e le dà la mazzata finale: “L’anno scorso ti piaceva così tanto il pubblico”.