Beatrice Luzzi in una bufera social: accuse pesanti, lei risponde

Beatrice Luzzi è passata da concorrente del Grande Fratello ad opinionista, ora che poteva vivere finalmente questa esperienza con più tranquillità, gli attacchi sono ancora all’ordine del giorno. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Beatrice si è ritrovata coinvolta in una vera e propria discussione con Stefania Orlando. La concorrente ha discusso aspramente con Shaila Gatta e si è sentita dire di essere una “vipera cattiva”, Signorini l’ha rimproverata molto per questo ma Beatrice invece ha dichiarato di essere addirittura d’accordo con lei. Da qui sono partite numerose critiche sui social e la Luzzi è stata accusata di essere una “donna che odia le donne“. A difenderla da questi numerosi attacchi sono arrivati i suoi fan che hanno pubblicato video e testimonianze del contrario, di tutte le volte che durante questa sua esperienza da opinionista, Beatrice ha supportato le concorrenti donne.

“Beatrice non ama le donne perché giovani e belle” Difende Chiara (ma non vi va bene). Il raduno briciole lo ha organizzato insieme ad un Team di donne“. ha scritto un utente su X per difenderla, parole che sono state condivise dalla stessa Beatrice. “Ha due donne giovani e belle come fotografa e stylist. É circondata da briciole di ogni età ma si, Beatrice odia le donne“. Beatrice ha aggiunto di avere anche una donna che si occupa di editarle i video che pubblica sui social, prova del fatto che a circondarla c’è un vero e proprio team di ragazze di tutte le età che lavorano per lei.

Beatrice Luzzi: pioggia di insulti per l’opinionista

Anche come opinionista, Beatrice riesce a far parlare di sé praticamente dopo ogni puntata. Infatti si ritrova puntualmente a dover rispondere di alcuni suoi comportamenti, giustificandosi e rivelando i motivi per cui ha deciso di fare o di dire qualcosa in particolare. Questo prova quanto sia forte la sua personalità, che le ha permesso lo scorso anno di essere senza alcun dubbio la concorrente più amata dell’edizione. Nonostante non sia stata lei ad arrivare alla vittoria, oggi si ritrova a raccogliere i frutti di tutto quello che ha seminato e di essere una delle poche ad aver riscosso un clamoroso successo anche dopo la fine del programma.

A distanza di tutto questo tempo, è circondata ancora da un esercito di fan pronto a difenderla da tutti gli attacchi che riceve, proprio come sta succedendo in queste ultime ore sia su X che su Instagram.