Grande Fratello, Luzzi e Signorini ai ferri corti: Beatrice senza freni

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini sta decisamente vacillando per via di questa ultima edizione del Grande Fratello che sta andando in onda su Canale Cinque. Quest’anno stiamo vedendo la Luzzi nei panni di opinionista, dopo il successo clamoroso che ha ottenuto lo scorso anno come concorrente. Il conduttore era davvero contento di darle questa opportunità, eppure negli ultimi mesi abbiamo visto il loro rapporto incontrare un po’ di attriti per via delle loro opinioni differenti su alcuni concorrenti che al momento sono nella casa più spiata d’Italia. Infatti, proprio in queste ore, Beatrice ha risposto ad un po’ di domande nelle sue storie di Instagram. E quando le è stato chiesto come mai Signorini non le dia mai la possibilità di parlare di Shaila e Lorenzo, la sua risposta è stata lapidaria: “Eh già, chiediamolo a lui” con tanto di emoji di un occhiolino.

Beatrice, infatti, non ha assolutamente una buona opinione di Shaila e Lorenzo, che oramai sono impegnati in una storia davvero molto tormentata. D’altronde nonostante siano i protagonisti assoluti di questa edizione, e dunque siano sempre stati incoraggiati a stare insieme, nell’ultima puntata Signorini si è ritrovato costretto a far notare ad entrambi quanto sia diventato malsano il loro amore.

ODDIO QUESTI SERVIZI pic.twitter.com/7YvkW8Almv — callate la puta boca (@Klaus2399) March 2, 2025

Beatrice Luzzi contro tutti: opinionista “on fire”

Beatrice ha deciso di prendere il suo lavoro molto seriamente, è opinionista e vuole dire sempre quello che pensa, ed è proprio quello che ha fatto quando è stata tirata in ballo Helena. Infatti l’ha definita egocentrica e aggressiva, proprio per questa ragione la considera un’ottima concorrente ma non al punto tale da meritare di vincere il programma.

Insomma, Beatrice e Signorini la pensano in modo completamente diverso sui concorrenti di questa edizione, proprio per questo motivo in molti sono certi del fatto che, a differenza di Cesara Buonamici, non verrà rinnovata per la seconda volta come opinionista. Comunque sia, il suo modo di fare l’ha resa molto apprezzata sul web, anche se criticata da diversi fandom che hanno ovviamente dei pareri differenti. La frecciatina nelle sue storie di Instagram non è l’unica cosa che fa pensare a delle divergenze tra lei e Signorini, infatti proprio qualche giorno fa si è lamentata su X di quando nell’ultima puntata il conduttore l’ha accusata di essere prevenuta.