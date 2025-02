Beatrice Luzzi-Signorini, scontro social: lei sbotta dopo l’attacco

Oramai quello tra Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini sta diventando sempre di più un rapporto di odio e amore. Il presentatore e l’opinionista, che hanno avuto modo di conoscersi meglio quando lei è stata concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello, si ritrovano molto spesso a scontrarsi in studio per i loro pensieri diversi su determinate questioni. E proprio nell’ultima puntata, parlando di Helena Prestes, Signorini ha accusato Beatrice di essere prevenuta sul suo conto. La risposta non è tardata ad arrivare sul suo profilo di X proprio in queste ore: “Sono postvenuta” ha ironizzato l’ex attrice.

Sui social non sono mancati gli attacchi nei confronti di Beatrice, in modo particolare da parte dei fan di Helena che ne sono davvero molti. “Credo che chi ha il dono della parola come te, dovrebbe ponderare ciò che dice e capire ciò che alimenta nelle persone che la seguono” ha dichiarato un utente sui social, scrivendo direttamente alla Luzzi. “Quest’anno ciò che a te disturba a me emoziona come lo scorso anno facevi tu“. Beatrice non ha resistito e ha risposto al suo sfogo: “Ti emoziona la prepotenza?” riferendosi all’atteggiamento che la Prestes ha adottato in questi mesi di Grande Fratello.

ti emoziona la prepotenza? siete in molti — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) February 28, 2025

Grande Fratello: Signorini e Luzzi ai ferri corti?

Sono oramai un po’ di settimane che sui social hanno notato una certa intolleranza nei confronti di Beatrice da parte proprio di Alfonso Signorini. Infatti più volte le ha risposto in modo aspro ad alcuni interventi, al contrario di Cesara Buonamici con cui il conduttore continua ad avere uno splendido rapporto.

Sul web ci sono un po’ di teorie, infatti c’è chi afferma con certezza che Signorini non tollera più la Luzzi perché va contro una delle concorrenti che crea più dinamiche, dunque la Prestes, e chi ha addirittura ha accusato il conduttore di aver paura che Beatrice in futuro potrebbe “fargli le scarpe”, diventando lei la conduttrice del programma. Sembra una ipotesi molto lontana, certo, ma in fin dei conti è proprio così che è cominciata per Signorini, che prima di diventare presentatore, era l’opinionista del Grande Fratello di qualche anno fa condotto da Ilary Blasi.