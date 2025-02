Simona Ventura come Ilary Blasi: rifiuto alla Rai, evitata ‘fregatura’

Simona Ventura, a 59 anni, può permettersi il lusso di dire di no alla conduzione di un programma Rai. Dopo quasi quattro decenni di carriera, la ‘Tigre di Chivasso’ sa che non le conviene sposare un progetto che non la convince fino in fondo. Ecco perché, come riferisce in esclusiva DavideMaggio.it, ha rifiutato di timonare il nuovo adventure game che sarà proposto da Rai Due nell’autunno 2025 e le cui riprese dovrebbero iniziare in Calabria il prossimo mese. Secondo quanto appreso, ‘Super Simo’ avrebbe fatto un ragionamento sugli impegni già presi, vale a dire la conduzione di Citofonare Rai2 (programma che presenta assieme all’amica Paola Perego) e la sua presenza nel cast fisso di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (in onda sul Nove). Avendo notato che il nuovo progetto non le avrebbe permesso di prendere parte alle due trasmissioni poc’anzi menzionate, avrebbe rifilato un due di picche a ‘Mamma Rai’.

Simona Ventura dice no al programma di Rai Due

L’adventure game a cui avrebbe detto no è un reality on the road. Laddove la Ventura avesse dato l’ok per la conduzione, spiega sempre DavideMaggio.it, si sarebbe trovata costretta a saltare sei puntate di Citofonare Rai2 e altrettanti appuntamenti di CTCF. A conti fatti, avrebbe deciso di continuare con i due progetti che tanto le piacciono e in cui tanto si diverte. Di conseguenza ha lasciato perdere la possibilità di infilarsi in una nuova avventura televisiva.

Inoltre, a pesare sulla sua decisione potrebbe essere anche stato il fatto che non sarebbe del tutto convinta che l’adventure game possa andare bene e possa essere accolto positivamente dal pubblico. Insomma, per farla breve, ‘Super Simo’ avrebbe preferito tenersi stretti i due lavori ‘sicuri’, senza prendersi rischi.

Nulla da dire sulla scelta della conduttrice di Chivasso. Anzi, pare che abbia mostrato lungimiranza. Una simile vicenda è accaduta anche ad una sua arcinota collega, Ilary Blasi. Anche quest’ultima, al pari di ‘Super Simo’, ha le cosiddette spalle larghe, avendo un curriculum di tutto rispetto. Alla luce di ciò ha rifiutato di tornare al timone de L’Isola dei Famosi, abbracciando invece la novità The Couple. Non tutto ciò che si realizza in tv diventa oro. Ilary e Simona lo sanno. E sanno anche come evitare le ‘fregature‘.