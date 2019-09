Grande Fratello, tra Daniele e Gaetano volano stracci: interviene Kikó, c’entra Martina

Grande Fratello, la lite tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena fa discutere

Oggi sta succedendo di tutto tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 16 perché dopo la lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha pubblicato un messaggio privato della prima su Instagram, è intervenuto anche Gaetano Arena accusando il suo ex collega di fare il bambino e di essere immaturo. Una lite che ovviamente non poteva che degenerare, tra fan che hanno accusato Gaetano di attaccare Daniele solo per Martina e fan che invece si sono schierati con Arena per il trattamento che Dal Moro ha riservato alla Nasoni. Gli insulti hanno raggiunto livelli assurdi: Gaetano ha fatto notare che Daniele ha una voce da bimbo (?) e ha tenuto a precisare che ha fatto sold out con le sue magliette; Dal Moro ha risposto anche dopo l’intervento di Kikó Nalli che a un certo punto non ce l’ha fatta più a stare in silenzio.

Kikó Nalli interviene: l’ex gieffino duro con Daniele e Gaetano

“State facendo i bambini di dodici anni – queste le parole dell’ex di Tina Cipollari –, state litigando come due bambini […] non serve […] Quello che state facendo criticando e buttando fango è la cosa più sbagliata del mondo […] È vero che io non c’entro niente […] ma credo di essere un vostro amico e un amico piu grande […] È arrivato il momento di fermarsi – ha concluso Kikó –, ragionare… perché tutto quello che state facendo non serve a nessuno, ossia può servire alla gente solamente per criticarvi […] Io vi chiedo […] ascoltate quello che vi dico”. Cos’ha risposto Daniele? Ovviamente ha provocato Gaetano: “Kikò, di’ la verità… Sei arrabbiato perché le tue maglie non sono sold out! Ok – ha comunque poi scritto – poso le armi”.

Le ultime news su Kikó Nalli, Daniele Dal Moro e Gaetano Arena

Al momento la situazione sembra essersi calmata, anche se dubitiamo che non ci saranno altri scontri. Ancora, vien da dire, perché Daniele già è finito al centro dell’attenzione per i suoi continui battibecchi con Martina, e Kikó per la situazione che si è creata con Ambra Lombardo. Gaetano è sempre stato molto tranquillo in realtà, ma evidentemente l’attacco a Martina non gli è proprio piaciuto. Non appena ne sapremo di più, ammesso che qualcosa accadrà, vi aggiorneremo.