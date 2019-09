Kikò Nalli, la verità su Ambra Lombardo: liti, ritocchi e problemi intimi

Kikò Nalli sbarca a Pomeriggio 5 e racconta tutta la verità sul rapporto con Ambra Lombardo: “Stanotte sono stato con lei”. Poi i retroscena sulla rottura mai avvenuta, il rifacimento del seno e i problemi di intimità

Kikò Nalli e Ambra Lombardo sono ancora una coppia. A fare chiarezza sul legame è stato il diretto interessato che, sbarcato nel salotto di Pomeriggio 5, ha raccontato tutti i retroscena della love story. Prima di tutto afferma che non c’è mai stata una rottura vera e propria ma solo delle liti. “Perché Ambra ha detto che era finita?” ha incalzato la d’Urso. La domanda è più che lecita visto è stata proprio la professoressa a dichiarare in un’intervista che il rapporto era saltato. “Lei mi ha detto che è stata fraintesa” la replica dell’ex marito di Tina Cipollari che si è poi addentrato in altri dettagli.

“Litighiamo spesso perché lei è molto passionale e mi vorrebbe 24 h presente”

A proposito della copertina del settimanale Nuovo, dove campeggiava qualche giorno fa il virgolettato della Lombardo che annunciava la rottura sentimentale, Chicco dichiara: “Quando io leggo il titolo chiamo Ambra e mi arrabbio. ‘Scusa ma non lo sapevo’, le dico. Quando ha fatto l’intervista io stavo andando da lei a Catania.” Kikò spiega poi che la compagna gli ha riferito di essere stata fraintesa. E ora, come stanno i rapporti? “Litighiamo spesso perché lei è molto passionale e mi vorrebbe 24 h presente”. I retroscena fioccano: “Stanotte sono stato con lei. Ci frequentiamo […] Ci sono stati dei momenti di panico. Momenti di discussione, ma ci siamo allontanati uno due giorni al massimo”. La d’Urso pizzica ancora sull’intervista al settimanale Nuovo. “Mi sono proprio inc…ato” ribadisce Nalli.

Intimità? “Non c’è stato modo di esplorare…”

Si tocca anche l’argomento intimità, visto che è stata sempre la Lombardo ad averlo sollevato per prima. “Non c’è stato modo di esplorare…” narra Nalli che aggiunge che durante l’estate lui è stato molto impegnato con i figli e le volte in cui ha visto Ambra non sono state tantissime. Dunque, è normale che non si sia ancora creata una forte intesa. Infine si plana sul tema seno. La Lombardo se lo rifarà a breve. “Non sono d’accordo, a me piacciono le cose naturali… Non avrei voluto…”, ha detto l’ex della Cipollari, aggiungendo che, però, ha accettato la volontà della professoressa parlando di “compromesso“.