Grande Fratello anticipazioni domani sera: lettera per Serena Rutelli dalla vera madre e non solo

La quarta puntata del Grande Fratello 16 si prospetta entusiasmante e ricca di colpi di scena. A partire dalla lettera che verrà recapitata a Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. A scrivere alla ragazza la madre biologica, la donna che ha abbandonato Serena e la sorella minore Monica quando erano molto piccole. Barbara d’Urso comunicherà alla concorrente quanto accaduto nelle ultime ore: come la prenderà Serena che, va ricordato, non ha mai avuto più contatti con la sua famiglia biologica da quando è stata adottata? Tra le varie questioni, si parlerà anche del duro scontro che c’è stato nei giorni scorsi tra Daniele e Cristian. Tra i due sono volate parole grosse, che hanno indignato più di qualcuno. Ci sarà una punizione per entrambi?

Al Grande Fratello 16 arrivano Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa

Dopo Alex Belli non mancheranno nuovi confronti nella quarta puntata del Grande Fratello. Varcheranno la Casa più famosa d’Italia due ex concorrenti: Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa. La prima ha richiesto un faccia a faccia con Cristian Imparato mentre la seconda molto probabilmente si scontrerà con Francesca De André. Quest’ultima e la Tavassi hanno amato lo stesso uomo in passato: l’ex tronista oggi opinionista Daniele Interrante.

Anticipazioni Grande Fratello 16: chi sarà il prossimo eliminato?

Nella nuova puntata – in onda su Canale 5 lunedì 29 aprile – scopriremo chi sarà il prossimo eliminato dopo la professoressa Ambra Lombardo. A rischio eliminazione ci sono: Ivana Icardi, Erica Piamonte, Francesca De André, Michael Terlizzi, Mila Suarez e Daniele Dal Moro.