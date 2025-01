Grande Fratello, la reazione della casa ai ripescati: “Facciamo anarchia“

La puntata di ieri del Grande Fratello ha suscitato più polemiche che lodi, tra l’ennesima ripulitura della coppia Shaila e Lorenzo nonostante la violenza della loro lite e le solite dinamiche, alla fine è arrivato davvero il ripescaggio. In casa dopo un primo momento di allegria (non di tutti), tutti gli inquilini si sono trovati unanimi per la prima volta: il ripescaggio non s’aveva da fare, e hanno passato la notte a discuterne. Prontamente è scattata la censura, come è prassi.

Se vi siete persi la puntata di ieri sera e volete sapere chi degli eliminati rientrerà in gioco, ecco qua il nostro riassunto. Nella casa più spiata d’Italia si è creato un precedente che è persino peggiore dei famosi biglietti di ritorno. Il rientro di ex inquilini che dopo mesi fuori dalla casa si sono fatti opinioni, hanno seguito social e programmi tv è l’ennesima stoccata alla credibilità dello show. Ormai, in questa edizione vige una sola regola: vale tutto. Il pubblico continua a essere dichiarato sovrano, ma fino a un certo punto. Perché il televoto ha ormai valore zero, può aspirare a vincere chi il pubblico non voleva in gioco mesi fa e chi ha subito provvedimenti. Ma quello che è peggio, è che anche chi ha deciso di abbandonare il gioco può liberamente rientrare. Dentro e fuori dalla casa come si vuole ma guai a lasciare bigliettini. I concorrenti hanno passato la notte a commentare il ripescaggio e nessuno di loro è contento. Ecco le reazioni.

“Facciamo anarchia” Gli inquilini contro il ripescaggio

Al momento della scoperta del ripescaggio, nella casa ci sono subito state le prime reazioni. Certo, tutti in un primo istante erano ben felici di rivedere i compagni di avventura, poi a mente fredda sono scoppiate le critiche al Grande Fratello stesso. Già Luca Calvani alla vista di Jessica Morlacchi si era allontanato dall’oblò del tugurio, ironizzando ”Ora dovrò fare da mangiare di nuovo per 26′‘, ma con il microfono aperto si era sentito un sonoro ”Ma prendete per il c***”. Visto che la Morlacchi ha abbandonato di sua spontanea volontà, lui in primis visti i precedenti e poi tutta la casa si sono schierati contro questa decisione. Anche Luca Giglioli ha preso male questo colpo di scena, nel post puntata ha pianto per l’assenza di Yulia e poi ha proposto l’anarchia. Al momento che i ripescati rientreranno in gioco, Giglio propone di nominarli tutti a manetta. Uno schieramento compatto contro la decisione, che gli autori hanno prontamente censurato.

Se continuiamo a parlare, non serve a niente. O si va in anarchia, nel senso che quelle persone lì le nomini a flotta perché per te non ci devono stare…

La censura è scattata pure per il resto della casa che ha passato la notte a discutere. Shaila e Lorenzo si sono lamentati subito. Va bene essere felici per chi avrà di nuovo una possibilità, ma allo stesso tempo non è giusto perché a distanza di mesi non ha senso far rientrare chi si è fatto la sua vita fuori. Anche loro ormai hanno capito che la casa del GF è un villaggio vacanze, da dove si entra e si esce senza penalità. Visto che, come hanno lamentato anche loro nonostante l’amicizia, chi decide di autoeliminarsi viene reinserito nel gioco, come nel caso di Jessica.

S:Non è giusto per nessuno che due persone punite rientrano, che esempio si dà? Sono due cose separate, sei stato punito e per te il gioco è finito basta, sennò ci pensavi prima a fare la min***ata!

S: Mi fa incuriosire che delle persone che abbiano avuto punizioni, Jessica compresa, abbiano l’opportunità di rientrare. Che punizione è? Ora anche io mi faccio entrare un bigliettino, o tiro un sasso in testa a qualcuno, tanto non vengo squalificata.

L: Ora loro poi sanno tutto quello che succede fuori, ma non ne possono parlare. Per loro è un doppio regalo perché tu vai fuori, vedi come vanno le cose e poi rientri, sanno come muoversi. Anche io pagherei per stare fuori due o tre giorni

S: Mi girano un po’ capito, anche a me fatemi uscire per prendere un po’ d’aria

Stiamo tutti dicendo che non è giusto per nessuno che entrino due persone punite, perché che esempio si dà? Che punizione è questa? Se due persone vengono punite e poi rientrano, spiegatemi che punizione è? SHAILAAAA👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/5gGim4iTZf — Noel_tt ✨👑 (@noel_ttb) January 21, 2025