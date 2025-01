Grande Fratello 24° puntata: i ripescati, televoto, Javier vs Lorenzo

La 24esima puntata del Grande Fratello è iniziata con l’annuncio del colpo di scena da parte di Alfonso Signorini: è stato aperto un televoto flash e non solo. Il conduttore ha chiesto al pubblico di decidere se far rientrare nella Casa sei concorrenti tra gli eliminati. Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente non hanno preso parte a questa sfida. Le tre hanno dovuto abbandonare il gioco per motivi molto importanti. In attesa di scoprire il volere del pubblico, Signorini ha dato inizio ai giochi con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Stefania Orlando e il conduttore hanno asfaltato la coppia, affondandola. La gieffina, tanto amata dai telespettatori, non ha avuto bisogno di usare toni eccessivi e parole offensive per annientare questa relazione. Subito dopo, Signorini è spostato sull’astio nato tra Pamela Petrarolo e Luca Calvani. La prima, insieme ad altri concorrenti, ritiene che l’attore e Amanda Lecciso abbiano subito negativamente l’eliminazione di Helena Prestes. I due sono riusciti a difendersi abilmente, senza troppe difficoltà.

Continuando su questa linea, Pamela ha accusato Calvani di aver ricevuto un bigliettino da fuori con scritto “No letto Jessica”. La Petrarolo si è detta convinta del fatto che sia stato scritto da un uomo. Signorini in studio ha tentato di vederci chiaro e di aver scoperto che il biglietto è arrivato tramite delle medicine, che sarebbero state richieste da Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo si è difeso fino alla fine.

“Ho cercato di non dire il disagio della figlia. Il biglietto gliel’ho messo nella giacca”, così alla fine Enzo Paolo ha dovuto confessare. Il coreografo ha spiegato di aver saputo fuori che la figlia di Calvani si trovava a disagio per via della vicinanza che c’era tra lui e Jessica. “Se si tratta della tranquillità della figlia, ragazzi, nulla da dire”, ha replicato la Morlacchi, facendo così un passo indietro.

Subito dopo, Calvani è stato costretto a confermare tutto. Signorini ha anticipato che ci sarebbe stata una punizione per Luca, in quanto in passato la produzione ha agito con delle squalifiche di fronte a questo tipo di errore. “L’anno scorso con Anita…”, ha affermato il conduttore. “Ma magari l’aveste squalificata Anita”, ha tuonata ridendo la Luzzi.

Grande Fratello: sì al ripescaggio, Eva eliminata

Signorini ha permesso a Stefania ed Eva Grimaldi di avere un confronto, dopo l’accesa lite avvenuta nella scorsa puntata. Sebbene ci siano ancora delle opinioni differenti, le due gieffine si sono promesse che continueranno comunque a sostenersi. A detta di Beatrice Luzzi, è difficile lì dentro dimenticare un ‘tradimento’, difficile da mettere da parte anche una volta finito il percorso. La Grimaldi, la scorsa settimana, non ha voluto salvare la sua amica, appunto Stefania, durante la catena di salvataggio, deludendola.

Dopo di che, è arrivato il momento per i concorrenti e il pubblico di scoprire l’eliminato della 24esima puntata del Grande Fratello: Eva con il 3%. La Orlando si è sentita in colpa per questa eliminazione. Ma probabilmente non c’entra nulla quanto accaduto nella scorsa puntata, la Grimaldi non aveva comunque convinto il pubblico.

A questo punto, in studio, Signorini è tornato a parlare del possibile ripescaggio. La risposta del pubblico è stata “sì”. A questo punto, con gli ex concorrenti riuniti al centro studio (compresa Eva Grimaldi), Alfonso ha svelato tutto ai gieffini presenti nella Casa. Alla fine, la rivolta legata a Helena Prestes ha cambiato per sempre il reality show e ci sono state delle reazioni, fuori e dentro la Casa.

GF: Javier vs Lorenzo, Shaila replica a Marina, Buonamici dura

Stasera non ci sono state le nomination, chiaramente. Dopo questo colpo di scena, in attesa di scoprire i nomi dei sei ex concorrenti che si sfideranno nel nuovo televoto per rientrare nella Casa, per Pamela è arrivata una sorpresa. L’ex Non è la Rai ha potuto riabbracciare sua madre. Spazio poi alla love story di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, i quali hanno affrontato Alfonso D’Apice.

Subito dopo, l’attenzione si è spostata su Lorenzo e Javier. “Quando dive irascibile non riesco a controllarmi. Lo sport mi ha aiutato tanto”, ha spiegato Martinez, il quale ha ammesso che Spolverato lo stimola a dare di più nel gioco. Spolverato ha poi replicato:

“Javier sa di essere un giocatore accanito e non l’ha mai ammesso. Io lo dico. Il fatto che lui si nasconda mi porta a credere… Non l’ha mai detto, dice a me che sono un attore”

A questo punto, Signorini ha chiesto agli altri concorrenti di schierarsi:

Javier: Stefania, Zeudi, Calvani, Amanda, Alfonso, Tommaso, Bernardo ed Emanuele

Lorenzo: Shaila, Pamela, Mariavittoria, Ilaria, Chiara, Maxime e Giglio

La 24esima puntata del GF è andata avanti con le critiche fatte di recente da Marina La Rosa, storica ex concorrente del reality show molto amata, a Shaila Gatta. Quest’ultima ha ironizzato sugli attacchi, che l’hanno descritta come una ragazza volgare e per nulla elegante. Anzi, la ballerina ha chiesto a Marina di entrare nella Casa come nuova concorrente. Cesara Buonamici ha difeso Shaila e ha dato della “gatta morta” ad Amanda Lecciso.

Grande Fratello: chi sono i sei ex concorrenti al televoto

Finalmente è poi arrivato il risultato del televoto flash del ripescaggio. Sono rientrati in Casa per avere la possibilità di tornare in gioco: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Michael Castorini, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Tutti loro hanno urlato di gioia e si sono diretti verso la Casa. Solo quattro di loro, giovedì 23 gennaio 2025, diventeranno ufficialmente di nuovo dei concorrenti con il televoto che è stato aperto stasera. I sei ex concorrenti sono finiti in Tugurio e inizialmente solo Lorenzo Spolverato ha avuto la possibilità di scoprire chi sono.

Alla fine, è stato aperto il televoto con Helena, Michael, Iago, Jessica, Eva e Federica protagonisti. Quattro di loro rientreranno in gioco nella prossima puntata e, nel frattempo, vivranno in Tugurio.