GF, Stefania suprema affonda Shaila e Lorenzo: studio cieco, Alfonso lapidario

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello finiscono al centro dell’attenzione. Mentre si attendono risposte dal colpo di scena legato al ripescaggio, che dipenderà solo dal volere del pubblico, i due gieffini sono protagonisti del primo blocco della 25esima puntata. A schiacciarli ci pensano Alfonso Signorini e Stefania Orlando. Il conduttore dà inizio a questo momento rimproverando la coppia.

“Tra baci e abbracci spesso un po’ volgarotti. Contrasti che sono eccessivi. Sembra tutto molto spettacolarizzato. Ma a quale scopo? Non sarebbe meglio parlare e discutere tra di voi? No, è tutto spettacolarizzato”

Stefania Orlando non perde tempo e, quando Signorini le dà la parola, ecco sferrare i suoi primi attacchi:

“Quando hanno capito che fuori durerebbero da Natale a Santo Stefano, si sono detti restiamo insieme per il gioco. Non credo nella genuinità di questa coppia, ma penso ci sia una grande volontà di vincere insieme. Avete creato un fandom. Non sareste forti uguali, secondo me no”

A parte il gruppo di fan che crede in questa coppia, sono tantissimi i telespettatori che danno ragione a Stefania, che sembra aver davvero centrato l’obiettivo e che in questi giorni sta dando alla coppia del filo da torcere. Addirittura Shaila continua a pretendere la ragione e chiede alla Orlando come si permette a giudicare se non sa. Eppure convivono in quella Casa da settimane e, inoltre, loro cercano sempre di stare al centro dell’attenzione, tra urla e momenti di passione. Sono loro a voler far parlare dello show che stanno mettendo su.

Non possono di certo pretendere che gli altri coinquilini se ne restino in silenzio, ad assistere a questi spettacoli discutibili. Se il loro desiderio fosse davvero questo, se ne starebbero a discutere e a mostrare, poco dopo, la loro passione in modo più civile e non di fronte a tutti, con tanto di urla. “Si vince in uno, non in due. Con il montepremi compro il Gaviscon, sarei masochista”, questa la replica poco convincente di Shaila.

E mentre dallo studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi si dicono convinte che non ci sia finzione, il pubblico da casa continua ad applaudire a Stefania. La Orlando, anche in questa edizione, è uno dei personaggi più amati e apprezzati. Di sicuro i suoi fan preferiscono di gran lunga la sua esperienza vissuta durante la quinta edizione, a fianco a Tommaso Zorzi. Un applauso va fatto a Stefania, che senza peli sulla lingua, ancora una volta, non si tira indietro e va contro chiunque pur di portare avanti la sua verità, che rispecchia il pensiero di tantissimi telespettatori.

Con calma e intelligenza, la Orlando dimostra di essere ancora la concorrente perfetta. Dietro c’è una maturità che gli altri suoi coinquilini possono solo invidiare.