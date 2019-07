Grande Fratello, Kikò e Ambra: Malgioglio ha cambiato idea

Grande Fratello, Kikò e Ambra news: Cristiano Malgioglio ha cambiato idea sulla coppia

Solo gli stupidi non cambiano mai idea e Cristiano Malgioglio non è di certo uno sciocco. Il noto paroliere ha mutato opinione su Chicco Nalli e Ambra Lombardo, coppia nata all’ultima edizione del Grande Fratello. Durante il reality show di Barbara d’Urso Malgioglio non ha risparmiato critiche e frecciatine ai due e in particolare alla Professoressa siciliana. Rea, a dire di zia Malgy e di molti telespettatori, di cercare solo visibilità visto che ha cominciato a manifestare un certo interesse per l’ex marito di Tina Cipollari solo dopo l’uscita dalla Casa più famosa d’Italia. Ma a distanza di tempo Ambra ha mostrato che quello che prova per Kiko è un sentimento profondo e reale ed è riuscito così a far cambiare idea a tutti, in primis al noto opinionista.

Kiko e Ambra insieme a Cristiano Malgioglio in Sicilia

In questi giorni Chicco e Ambra si sono ritrovati con Cristiano Malgioglio in Sicilia, terra natia della Lombardo. I tre hanno preso parte all’evento “Vivere bene, vivere a lungo”, che si è tenuto a Siracusa ed è stato presentato proprio da Barbara d’Urso. Nalli e la fidanzata, insieme a Malgioglio e a Barbarella si sono divertiti a postare sui social network foto e video: segno che tra i quattro c’è tanta armonia e complicità. E segno che le vecchie dichiarazioni di Cristiano sono ormai solo un ricordo lontano: del resto Ambra e Chicco stanno portando avanti una storia seria e importante, destinata a durare a lungo.

Cosa aveva detto Cristiano Malgioglio su Ambra e Kiko

“Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi. […] Se dura sono felice, ma siccome non dura…”, aveva dichiarato tempo Cristiano Malgioglio. Parole che Chicco Nalli e Ambra Lombardo hanno smentito coi fatti: bravi!