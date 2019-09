Grande Fratello Kikò: gesto per Ambra dopo le liti. “Non dimenticarlo mai”

Grande Fratello, Chicco Nalli: il gesto per Ambra dopo la crisi. “Non dimenticarlo mai”

Kikò e Ambra, oltre la crisi: dopo una settimana in cui si è detto tutto il contrario di tutto, l’ex marito di Tina Cipollari e la professoressa hanno finalmente ripreso in mano saldamente la loro relazione. La coppia, sbocciata nell’ultima edizione del Grande Fratello, ha vissuto gli ultimi sette giorni sulle montagne russe. Addirittura, a un certo punto, la love story sembrava essere giunta al capolinea. Fu la stessa Lombardo a dichiararlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo, salvo poi dire di essere stata fraintesa. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Nalli che pochi giorni fa si è presentato nello studio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dicendo di essersi parecchio arrabbiato nel momento in cui gli è capitata sottomano la chiacchierata che la fidanzata ha rilasciato al magazine diretto da Riccardo Signoretti. Tuttavia le liti e gli attriti sono stati mandati in archivio. Oggi è tempo di sorridere e “Amare”.

“A come Ambra. A come Amare. Sono qui accanto a te”

“A come Ambra. A come Amare. Sono qui accanto a te, non dimenticarlo mai”. Con queste parole, pubblicate in una Stories Instagram, Kikò ha voluto esprimere la sua vicinanza alla compagna, dopo la settimana travagliata vissuta. Nalli ha sempre dichiarato che il rapporto, a differenza di quanto si è detto e scritto, non è mai giunto alla rottura. D’altro canto ha ammesso che con la Lombardo ci sono state liti e incomprensioni che tuttavia non sono mai arrivate a una tale intensità da far pensare a un addio. Pure Ambra si è espressa ampiamente sulla vicenda. Lo ha fatto anche lei da Barbara d’Urso, il giorno dopo l’ospitata del fidanzato.

Ambra e Kikò contro le accuse che vorrebbero la love story in piedi per sfruttarne la visibilità

Ambra e Kikò continuano ad avere un’ampia schiera di fan entusiasti che seguono la loro relazione. Non manca nemmeno chi mugugna e non smette di sostenere che la love story sia tenuta in piedi per un tornaconto in termini di visibilità. Sia la professoressa sia Nalli hanno sempre rigettato tale accusa.