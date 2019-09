Ambra Lombardo svela i dettagli intimi della relazione con Kikò Nalli a Pomeriggio Cinque

Ieri a sbarcare a Pomeriggio Cinque è stato Chicco Nalli, oggi è stato invece il turno di Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, facendo decollare il rapporto una volta usciti dal reality. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Poi, pochi giorni fa, ecco il fulmine a ciel sereno: la Lombardo confidandosi al settimanale Nuovo ha fatto intendere che la love story fosse finita. Tuttavia la realtà è un’altra. Lei e Kikò stanno ancora assieme, la rivista avrebbe frainteso alcuni passaggi dell’intervista. Dubbi, screzi, sentimenti e qui pro quo: su tutto questo si è pronunciata la professoressa, ospite da Barbara d’Urso.

“Quando faccio l’amore lo faccio bene”

“Mi vorrei sposare con l’uomo che amo, Kikò Nalli”, esordisce Ambra a Pomeriggio Cinque, con gran sorpresa di tutti. Signoretti, direttore di Nuovo, la pungola subito: “A quanto pare è un amore a corrente alternata.” Alla professoressa viene poi fatta vedere la clip in cui Chicco dice di essersi molto arrabbiato per le parole pronunciate dalla Lombardo nell’ormai nota intervista. “L’intervista dice la verità. Amo però un uomo che vedo pochissimo”, dice l’ex gieffina. Signoretti attacca ancora: “Mi sembra una cosa costruita.” L’intimità? “Non è che non c’è, è che ce ne è poca nel senso che ci vediamo poco. Comunque quando faccio l’amore lo faccio bene.” La d’Urso sgrana gli occhi: “Puoi ripetere?”. Ambra conferma. Insomma, Kikò e la Lombardo stanno ancora insieme nonostante non si plachino i mugugni di coloro che vedono nel rapporto una storia costruita.

Kikò Nalli smentisce la rottura con Ambra

“Stanotte sono stato con lei. Ci frequentiamo […] Ci sono stati dei momenti di panico. Momenti di discussione, ma ci siamo allontanati uno due giorni al massimo”, ha affermato ieri Kikò a Pomeriggio Cinque, smentendo la rottura. Durante la chiacchierata con Barbara d’Urso, ha inoltre svelato di essersi arrabbiato parecchio con la compagna circa l’intervista che lei ha rilasciato al settimanale Nuovo. Parole taglienti anche per l’operazione al seno a cui si sottoporrà la professoressa tra pochi giorni.