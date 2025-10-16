Grande Fratello, Jonas: nella notte si scatena il caos e c’entra (anche) Anita

Jonas Pepe al Grande Fratello nella notte ha generato il caos sui social network. Cosa avrà mai fatto questa volta il giovane modello? Le sue parole, che riguardano alcune sue coinquiline, stanno facendo alquanto discutere. Addirittura c’è chi si dice fortemente indignato, al punto da aver cambiato le proprie preferenze. Infatti, inizialmente, il modello aveva fatto ricredere una bella porzione di pubblico, dando prova di essere una persona schietta e senza troppi fronzoli per la testa.

Essendo poi vicino ad Anita Mazzotta, la quale risultava essere la concorrente più amata dal pubblico, che però ha dovuto lasciare la Casa, il suo ruolo era abbastanza positivo per i telespettatori. Ma ecco che magicamente, dopo l’uscita di quella che sembrava essere la sua futura dolce metà nel gioco, le cose stanno cambiando. E, in particolare, nella notte, tramite le sue confidenze a Francesco Rana e Simone Bianchi, la situazione sembra essergli sfuggita di mano.

Infatti, c’è chi ora lo accusa di essersi lasciato andare a dichiarazioni misogine e sessiste. Al centro dei suoi discorsi ci sono state Giulia Soponariu e Rasha Younes. Inizialmente, Jonas ha ammesso di trovarsi molto bene con la prima, in quanto con lei può parlare di scuola e istruzione. Inoltre, gli dà molta spensieratezza. Ma poi si è spostato su Rasha, in quanto “a livello di mentalità” si trova meglio. A questo punto, Pepe non si è più fermato:

“Ma io non penso di attaccare subito, perché quando io mi inizio a interessare a una donna, bro’ io la faccio impazzire, perché gli ultimi tempi io ho sempre fatto così, perché io ho iniziato a capire come funzionano le donne, loro ragionano tutte uguali. Non è che cambia tanto, perché è sempre la stessa tarantella capito? Non me ne frega un c**** […] A me la donna oramai mi si è avvicinata ultimamente”

Non è finita qui. Matteo – il suo vero nome – ha continuato svelando le sue intenzioni con Rasha, che però al momento sembrerebbe più interessata a Omer, con il quale lui ha avuto uno scontro da rissa quasi sfiorata:

“Però se io faccio la mossa di provarci con Rasha e poi con Rasha non va io poi ho finito: ci continuo a provare con Rasha fino a quando sto qua. Ah raga Rasha è troppo topa”

A questo punto, molti telespettatori si sono indignati, non solo per le parole da lui usate per descrivere le sue intenzioni, ma anche perché inizialmente si era mostrato davvero interessato ad Anita. C’è chi fa notare che sarebbe divertente vedere rientrare la Mazzotta, che ormai sembra non essere neanche più nei suoi pensieri, magicamente. E qui il sospetto si fa forte: la sua vicinanza ad Anita, facendo credere di essere così tanto interessato, era solo frutto di una mossa strategica per formare una love story per il pubblico? In effetti, stava funzionando visto che già molti telespettatori si erano appassionati a una relazione che non era ancora nata.

Jonas non si è fatto sfuggire alcuna occasione per i suoi discorsi ‘da bar’ questa notte, non lasciando spazio ad alcuna giustificazione: “Me chia…i pure Grazia”. Una conclusione d’effetto, che per qualcuno potrebbe rappresentare un momento simpatico tra amici, mentre per molti altri qualcosa di spiacevole nei confronti di queste donne, alle loro spalle.