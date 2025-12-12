Grande Fratello, Jonas e Anita capolinea: la crisi smaschera e lei sgancia la bomba

Sembra proprio che Jonas Pepe e Anita Mazzotta stiano remando contro i loro stessi fan. Nelle ultime ore al Grande Fratello i due stanno dimostrando di non voler vincere come ‘coppia’, bensì come singolo concorrente. Si può dire che, insieme a Giulia Soponariu e Omer Elomari, sono tutti papabili vincitori, fatta eccezione per Domenico D’Alterio. In particolare, Anita ha una grossa fetta di pubblico dalla sua parte, sebbene in queste ore qualcosa stia cambiando in modo inaspettato.

Tutto ha preso inizio proprio dopo la puntata della semifinale, in vista della finale. Precisamente è arrivata la crisi nella coppia, con il modello romano che si è sfogato. Jonas crede che Anita cerchi il conforto dagli altri coinquilini e non da lui per un motivo ben preciso e non è quello che lei dice. Così Pepe ha accusato, inaspettatamente, la Mazzotta di aver messo in atto un gioco. La gieffina ha smentito prontamente, dichiarando di non riuscire, neanche nella vita di tutti i giorni, a sfogarsi e a cercare aiuto.

Notando che Anita continua, sebbene la loro relazione sia ormai in piedi da diverso tempo, a faticare a confidarsi con lui, Jonas inizia ad avere dei sospetti. Grazia Kendi gli ha fatto, invece, notare che la Mazzotta è proprio fatta così. Ma Pepe è sempre più agitato e teso, tanto che ieri sera non ha voluto cenare. Ancora una volta, Anita ha assolutamente smentito di aver mai giocato con i suoi sentimenti.

“Non mi ascolti mai, mi sovrasti. Che ci sto a fare qui?”, ha chiesto furioso il modello. A questo punto, Pepe ha deciso di scrivere una lettera a favore di telecamera. Il ragazzo l’ha letta sul divano, non ad Anita, ma è rimasto da solo.

“In una discussione non riesco a esprimermi, non mi voglio imporre, non voglio alzare la voce, non posso litigare con te come litigo con altri. Il motivo per cui non ascolti quando litighiamo è che tu sei abituata a risolvere i tuoi problemi da sola. Ti sembra stupido e inutile spiegare cose di cui tu sei convinta. In un rapporto non si spiega per avere ragione, ma per venirsi incontro. Mi va bene fare passi avanti e ascoltarti mettendo da parte l’orgoglio. Adesso, abbiamo tempo, ma tempo fuori ne avremo? Se in una discussione stessi zitto tutto il tempo, vorresti sapere cosa ne penso? E se non dicessi una parola saresti contenta? Perché ci si mette insieme?”

Da sola, la Mazzotta ha poi letto il messaggio. Nel frattempo, mentre si attende il confronto di chiarimento in finale tra Rasha e Omer, ecco che anche quest’altro coppia sta per scoppiare prima della fine dei giochi. La stessa Anita, parlando con Domenico, ha fatto notare che questa loro relazione è nata anche grazie alle richieste del pubblico, che fuori ha sin da subito immaginato la nascita di un amore tra loro.

La gieffina, che in effetti ha insospettito dopo il suo ritorno nella Casa gettandosi tra le braccia di Jonas, ha fatto presente che non era sua intenzione avere una relazione lì. Il volere del pubblico e questo importante gruppo di fan che li ha sostenuti come coppia l’hanno invogliata ad avvicinarsi sempre di più a Pepe. Così Anita si è appena buttata la zappa sui piedi confermando i sospetti? La situazione per gli Jonita si fa sempre più delicata ormai, proprio a un passo dalla finale!