Grande Fratello, Jonas bufera: spuntano più ‘fidanzate’, scoop spinoso su Anita

Arrivano nuove segnalazioni su Jonas Pepe del Grande Fratello 2025. Sembra proprio che il gieffino, che aveva fatto ricredere il pubblico nelle prime settimane, ora stia perdendo punti. Qualche segnalazione vede protagonista anche Anita Mazzotta. Ma andando con ordine, Deianira Marzano sta raccogliendo alcune indiscrezioni che lo vedono già impegnato sentimentalmente fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Sembra che prima di entrare in gioco, Jonas abbia avviato anche più di una frequentazione. Addirittura c’è una fan del programma che scrive all’esperta di gossip su Instagram che la sua amica starebbe soffrendo proprio perché tra loro sarebbe in corso una vera e propria relazione. Inoltre, questa ragazza non avrebbe attualmente il coraggio di contattare la redazione per farsi sentire. Il tutto accade mentre Pepe dentro la Casa si dà da fare per cercare di iniziare una love story.

Si sa, le relazioni amorose nel reality show di Canale 5 hanno sempre funzionato, anche se non sempre portano i risultati sperati. Nonostante questo, è un dato di fatto che le coppie riescano ad appassionare il pubblico. Inizialmente, i telespettatori hanno puntato su Jonas e Anita come papabile coppia di questo Grande Fratello 2025. Quando, però, la Mazzotta è uscita dalla Casa per via della morte della madre, Pepe ha subito cambiato rotta e già questo atteggiamento ha insospettito.

Anche dentro la Casa c’è stato del malumore al riguardo. Ad esempio, Ivana Castorina ha fatto notare al modello che non deve per forza iniziare una love story, quando lui diceva di non sapere da quale parte andare. Questo perché Giulia Soponariu gli ha dato il bel due di picche, come anche Rasha Younes e Grazia Kendi. Con quest’ultima ha anche avuto un diverbio che ha generato in diretta TV, nella quarta puntata del Grande Fratello, tanto rumore.

Mentre le voci si fanno sempre più pesanti su queste presunte frequentazioni che Jonas avrebbe avviato prima di entrare nella Casa, arriva una segnalazione che riguarda anche Anita. “Lui lo conosco benissimo e pure Anita. Si conoscevano prima di entrare”, scrive un utente all’esperta di gossip, la quale conferma di averne già parlato mesi fa. Sarà davvero così? Questo andrebbe a spiegare come mai sia nata subito una certa complicità tra i due nella Casa. Ora non resta che attendere per scoprire quale mossa metterà in atto Pepe e se la produzione del reality show deciderà di dare credito a queste segnalazioni.