Grande Fratello, Helevier fanno piangere gli Shailenzo: Chimirri sul pezzo

Inaspettatamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello iniziano a ricredersi su Helena Prestes e Javier Martinez. Qualcosa sta cambiando nella Casa più spiata d’Italia, sebbene la rivalità ci sarà sempre tra queste due coppie fino alla fine. Intanto, Federico Chimirri prende la palla al balzo per mettere in atto uno scherzo. Facendo il punto della situazione, stanotte non ci sono state tante tensioni in quelle quattro mura dopo la puntata.

Alfonso Signorini, nella serata di ieri, ha dedicato a Helena e Javier un blocco che ha emozionato un po’ tutti, anche Shaila e Lorenzo! Ebbene sì, i due loro antagonisti, che tanto li hanno criticati e attaccati, non sono riusciti a trattenere la commozione nel vedere le immagini della loro love story. A confessarlo è stato nella notte proprio Spolverato, il quale, parlando con Martinez, ha affermato: “Mi è uscita una lacrima con la clip vostra, fattela bastare”.

Un’inaspettata reazione quella di Lorenzo per il blocco dedicato a Javier ed Helena nella 35esima puntata del Grande Fratello. Persino Shaila Gatta non ha trattenuto le lacrime durante quel momento, come ha fatto notare subito dopo Mattia Fumagalli. Ma oltre alle confessioni e alle commozioni, c’è stato spazio anche per gli scherzi stanotte nella Casa. Federico Chimirri ha voluto approfittare della crisi che Lorenzo e Shaila stanno attraversando.

I due discussi gieffini, nella serata di ieri, hanno dichiarato che la loro relazione è finita. A detta di molti, gli Shailenzo – così definiti dai loro fan – avrebbero messo in atto una strategia, in modo da tenere l’attenzione del pubblico sulla loro love story fino alla fine, lasciando i fan col fiato sospeso. Javier, Helena e Federico ci hanno riso su e hanno pensato bene di portare un po’ di risate nella Casa.

Con la complicità dei suoi due amici, Chimirri ha lasciato un biglietto sul letto di Shaila: “Finalmente posso dirti che sei bellissima. Se ti senti sola mi trovi tra i fornelli”. Ridendo, Federico è corso con Javier a posizionare il messaggio dove dorme la ballerina. Non si sa, per il momento, quale sia stata la reazione dell’ex Velina. Intanto, Chimirri si è detto convinto che tra 10 giorni i due discussi concorrenti torneranno a formare una coppia.

“Dovevano tenere duro, non potevano far pace in puntata”, ha tuonato Mattia. “Non lo prevede il copione”, ha aggiunto Javier, senza peli sulla lingua. Nel frattempo, Spolverato ha continuato a mostrarsi duro con Shaila, alla quale ha fatto notare che in effetti sarebbe meglio mantenere un rapporto di amicizia. “Dai, vai a fumare, che ora le faccio io compagnia”, ha scherzato Federico, che si trovava seduto al tavolo con loro. Lorenzo non ha reagito bene: “Goditela!”.

Nella notte, però, c’è stato poco dopo un abbraccio affettuoso tra Spolverato e la Gatta. Un piccolo segno di riconciliazione e i fan della loro love story applaudono felici.