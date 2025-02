Grande Fratello 35° puntata: eliminata, nominati, Iago annienta Lorenzo

La 35esima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha affermato di vedere ormai questo programma come il più folle. A questo punto, il conduttore ha dato inizio alle danze dedicando il primo blocco a Helena Prestes. Quest’ultima non ha conquistato il posto in finale, ottenuto invece da Jessica Morlacchi. Tale risultato del televoto ha generato tantissime polemiche, con la maggior parte dei telespettatori che continua a chiedere alla produzione del reality show di trovare una soluzione per evitare ai fandom di deviare i risultati delle sfide.

Intanto, Signorini furioso stasera ha smontato Chiara Cainelli e Beatrice Luzzi, prendendo così le difese di Helena. Subito dopo, è toccato a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Finalmente il conduttore ha svelato ciò che davvero pensa su questa coppia e, soprattutto, sugli atteggiamenti violenti del primo finalista. La puntata è andata avanti con Helena e Zeudi Di Palma. Quest’ultima nelle sue continue contraddizioni attacca ancora la Prestes, definendosi di nuovo una grande amica delle donne. La modella brasiliana si è difesa bene:

“Penso che lei e sua mamma abbiano fatto lo show, perché è lei che lo ribadisce. Quello di cui parlo io è ciò che ho visto di te. Sei tu la prima a parlare di tua mamma. Magari la tua mamma non ti conosce bene. Conoscendoti bene un fondo di verità c’è. Io non scredito nessuno, questa è la mia opinione. Sei stata falsa, sei contraddittoria. Hai fatto una bella confusione”

Javier Martinez stasera ha confermato che il suo sentimento sta crescendo sempre di più per Helena. Beatrice Luzzi, che si è scagliata ancora una volta contro la Prestes, crede che quest’ultima sia in competizione con Zeudi per l’argentino.

Zeudi ha provocato Helena, la quale purtroppo non riesce a farsi scivolare addosso nulla. A questo punto, Signorini ha tentato di far esporre la Di Palma sul suo orientamento sessuale, mandando in onda una clip che la vede rivelare a Javier nel letto che biologicamente si sente più attratta dagli uomini. Stasera Zeudi ha confermato di essere bisessuale. Secondo Helena, alla Di Palma piacerebbe ancora Javier, il quale è rimasto sorpreso di fronte a questa sua affermazione. Molti fan della Prestes vorrebbero vedere in onda le clip che riprendono tutte le contraddizioni di Zeudi.

“La soluzione c’è: dovrebbero stare insieme tutto e tre. Helena e Zeudi erano la ship più sexy del Grande Fratello e noi ci siamo rimaste male. Eravate bellissime”, ha dichiarato in studio la Luzzi.

Grande Fratello: Amanda Lecciso eliminata nella 35esima puntata

La serata è andata avanti con Mariavittoria Minghetti che ha criticato Amanda, che nella scorsa puntata durante la catena ha deciso di portare al televoto per eleggere la prima finalista donna Stefania Orlando anziché lei. Quella della Lecciso sembra essere stata una scelta fatta senza troppe riflessioni, scegliendo semplicemente chi in queste settimane ha al suo fianco. Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire chi è l’eliminata della 35esima puntata del Grande Fratello.

“A me sembra che ti piaccia Chiara”, così Signorini ha tentato di smuovere qualcosa in Lorenzo, quando alla fine la Cainelli si è ritrovata in attesa del risultato del televoto insieme alla Lecciso. Quest’ultima, inizialmente, aveva instaurato una bellissima amicizia con Amanda. Pertanto, è stato proprio Spolverato a leggere la busta con il nome dell’eliminata. “Io vorrei rimanesse Chiara”, ha affermato Lorenzo stasera, dopo aver precisato che tra loro c’è solo affinità mentale.

Amanda Lecciso è stata eliminata con il 9.75% (Helena 29.90%, Zeudi 28.76%, Maria Teresa 16.52%, Chiara 14.97%), perdendo così in questo televoto. Pur di contrastare Helena e il suo gruppo, le varie fanbase alleate hanno salvato la Ruta, facendo così uscire la Lecciso, subito dopo Iago Garcia.

Grande Fratello: data della finale, Zeudi dritta al televoto

Dopo l’eliminazione di Amanda, Alfonso Signorini ha dato inizio a un gioco crudele, per arrivare a individuare il primo concorrente da spedire al nuovo televoto a eliminazione. In questa occasione, il conduttore ha svelato la data della finale: sarà il 31 marzo 2025. I due finalisti si sono recarsi nella Stanza a Led, dove hanno trovato i piramidali. Solo uno di questi aveva la base oro. Lorenzo ha trovato il piramidale dorato e Jessica è rientrata in salone.

Spolverato ha dovuto scegliere i sei concorrenti che vorrebbe portare in finale con lui. In ordine, Lorenzo ha chiamato Shaila, Giglio, Chiara, Tommaso, Zeudi e Mariavittoria. La scelta del gieffino non ha sorpreso, in quanto ha radunato a sé le persone a lui più vicine. Spolverato ha compreso che c’era un tranello, solo dopo aver fatto i nomi dei suoi amici.

“Tra tutti e sei c’è qualcuno a cui rinunceresti, magari non hai il coraggio di dirlo. Io non ti chiedo a chi vorresti rinunciare, io ti chiedo chi vuoi salvare, sapendo che l’ultimo della catena finirà dritto al televoto per l’eliminazione”

Lorenzo ha salvato Shaila;

Shaila ha salvato Giglio;

Giglio ha salvato Tommaso;

Tommaso ha salvato Mariavittoria;

Mariavittoria ha salvato Chiara.

In questo modo, Zeudi Di Palma è finita direttamente al televoto.

Grande Fratello: Helena e Javier innamorati, Iago stronca Lorenzo

La 35esima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata anche da un momento simpatico e divertente. Mariavittoria e Tommaso hanno dovuto cantare alcune canzoni sentendole con gli auricolari. Mattia e Maria Teresa hanno avuto il compito di indovinare i titoli dei brani, riuscendoci solo tre volte. L’ultima canzone è stata Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia. Signorini si è divertito così tanto a vedere tutti ballare che ha chiesto di continuare. Si è lasciato andare anche lui al centro studio, per poi fare una proposta: “Prima che finisca voglio ballare Sesso e Samba tutti insieme”.

Spazio poi a Helena e Javier. Tramite una clip e con gli occhi lucidi, la coppia ha ripercorso la storia d’amore nata nella Casa e la lettera che lei gli ha scritto per il suo 30esimo compleanno. “Non me l’aspettavo, per niente. Non ho parole”, ha dichiarato Martinez in lacrime. “Sì, io vedo una famiglia con lui”, ha confermato stasera Helena. Javier è poi rimasto da solo in salone, mentre la Prestes ha raggiunto il confessionale.

Il pallavolista argentino ha potuto riabbracciare suo fratello Juan Manuel. “Sono troppo orgoglioso di te. Sono il fratello di Javi”, così ha concluso il suo discorso il ragazzo, approdato nella Casa proprio per dare supporto al tanto amato gieffino. Juan Manuel ha voluto conoscere Helena ed è apparso molto felice della loro relazione.

Verso il finale di questa puntata, Lorenzo ha avuto un confronto con Iago Garcia, eliminato durante lo scorso appuntamento. “Hai avuto attacchi di rabbia? Gli armadi stanno bene? Con Shaila come stai? Quante scuse hai detto in questo programma? E risarcimenti quanti ne hai fatti?”, queste le domande poste dall’attore spagnolo. Spolverato è apparso tranquillo, forte di essere primo finalista, mentre Iago è stato eliminato.

“Dici che io tratto male le donne? Non ti guardi allo specchio? Io mi guardo bene e sono equilibrato per fortuna. Sei molto egocentrico”, ha tuonato Garcia. “Continuo a pensarle queste cose, non ti chiederò scusa”, ha replicato Iago, quando Lorenzo gli ha detto che vorrebbe delle scuse. Probabilmente Spolverato si aspettava di vedere l’attore spagnolo entrare a testa bassa. Invece, Garcia fuori sta ricevendo tutto l’affetto del pubblico, consapevole che la sua eliminazione sia stata causata da una votazione spietata, generata dall’astio provato nei confronti di Helena.

“Ho aperto un televoto flash, il pubblico rivuole dentro la Casa Iago”, così poi Signorini ha fatto uno scherzo a Lorenzo. Alla fine, a fare la romanzina a Lorenzo per via dei gesti violenti, tra pugni a mobili e muri della Casa, è stato Iago, questo va detto.

Grande Fratello 35esima puntata nomination: chi è finito al televoto

La puntata si è conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto con Zeudi: Chiara, Helena, Maria Teresa e Mattia.