Grande Fratello, Gennaro malinconico: “Ciò che non si può dire…”, il post sospetto

Gennaro Lillio e Francesca De André, le ultime news sulla storia d’amore

La storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio è naufragata da un po’ di tempo e nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni dopo l’annuncio della rottura. Al momento sembrano essersi indirizzati solo dei post a distanza che abbiamo dovuto interpretare noi e che magari non avevano l’intento che noi abbiamo invece percepito: parliamo dell’ultimo messaggio di Francesca in cui si parla di orgoglio e di quello di Gennaro in cui parla di un nuovo innamoramento. Semplici pensieri scritti senza alcun fine? Chissà; fatto sta che essendosi lasciati da poco non potevamo non condividerli e continueremo a farlo se riterremo che hanno a che vedere con la loro relazione.

Grande Fratello, Gennaro Lillio nostalgico su Instagram: Ultimo lo rapisce con Sogni appesi

Non sappiamo se le ultime storie Instagram pubblicate da Gennaro riguardino anche la De André ma è certo che l’ex gieffino fosse malinconico quando le ha pubblicate: Gennaro ha condiviso infatti la canzone di Ultimo Sogni appesi commentandola con un chiarissimo “Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime… Adoro questo poeta”. Riferimento a Francesca? Oppure semplicemente al proprio passato, visto che la canzone del secondo classificato di Sanremo parla anche di questo? Non ci è dato saperlo; di certo Gennaro, che si è rivisto con Daniele Dal Moro, voleva mandare un messaggio tutt’altro che positivo.

Gennaro e Francesca torneranno insieme?

Sono tante le domande che riguardano lui e Francesca: la loro storia è finita per sempre? Le parole di Francesca su Giorgio hanno causato una rottura irrimediabile o c’è dell’altro? In che rapporti sono ora entrambi, visto che questa relazione è stata vissuta come un fuoco ardente sin dal Grande Fratello? Saranno sicuramente loro a risponderci nei prossimi giorni, si spera con post meno ambigui.