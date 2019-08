Gf news, Gennaro lontano da Francesca: “Ti innamorerai di nuovo”

Gf news, Gennaro Lillio sempre più lontano da Francesca De André: le parole sul futuro

È finita la storia d’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André, nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello. Dopo aver chiuso la sua relazione con Giorgio Tambellini, l’ex gieffina si era finalmente lasciata andare con il bel napoletano, che non aveva mai nascosto il suo forte interesse. Ed ecco che dopo la fine del reality, i due sembravano aver trovato la serenità insieme. Foto, video e dediche confermavano il tutto. Ma qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio sul loro addio. E mentre Francesca proprio nella serata di ieri riaccendeva le speranze dei fan, oggi Lillio va a confermare nuovamente la rottura. Nessun riavvicinamento, dunque, tra la De André e Gennaro. Diversi i dettagli che hanno portato il pubblico a credere che i due potessero aver trovato un punto di incontro. Eppure sembra proprio che ormai la loro storia d’amore sia naufragata definitivamente. Le parole condivise oggi da Gennaro sembrano non lasciare dubbi.

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati: l’ex gieffino condivide un post sull’amore

“Non importa quanto hai sofferto. Ti innamorerai di nuovo. Sarà più bello di prima. E farà più paura che mai”, scrive oggi Gennaro. Il bel napoletano condivide sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae su una barca mentre osserva un punto lontano, accompagnata da questo pensiero ricco di speranza. Sembra che Lillio abbia sofferto per la fine della sua breve relazione con la De André. Ma è anche certo del fatto che arriverà un’altra opportunità per lui e che si innamorerà di nuovo. Tanti sono i commenti che i fan scrivono sotto questo post, augurandogli di trovare la persona che riuscirà davvero a renderlo felice. Inutile dire che diverse ragazze si sono proposte, ironicamente. D’altronde la bellezza di Gennaro non è mai passata inosservata.

Grande Fratello, addio tra Gennaro e Francesca: la De André potrebbe tornare dall’ex Giorgio

La rottura tra Gennaro e Francesca sembra ormai essere definitiva. Intanto, nella giornata di ieri, la De André scriveva: “L’amore non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere.” C’è chi inizia a pensare che queste parole si riferiscano, in realtà, a un suo possibile ritorno di fiamma con l’ex Giorgio.