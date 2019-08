Francesca De André, sfogo per Gennaro nella notte? “L’amore…”

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati

Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati da un po’ e anche se nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni dirette sull’uno o sull’altra sembra che entrambi non siano poi così intenzionati a mettere un punto definitivo alla loro storia e che il vero motivo dell’attuale distacco sia ancora una volta l’orgoglio. Dite che ci sbagliamo e che Gennaro non vuole più saperne di Francesca e viceversa? Potrebbe essere; d’altro canto però la stessa André qualche giorno fa ha parlato di mettere da parte l’orgoglio: non sappiamo se il riferimento fosse al suo ex fidanzato ma (più di) qualche dubbio ci è venuto mentre leggevamo il post. Oggi è ancora una volta Francesca a far parlare di sé e di questa tanto chiacchierata storia d’amore.

Grande Fratello, il post sospetto di Francesca De André sull’amore

“L’amore – queste le parole della De André su Instagram a commento di una foto molto sensuale – non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere #buonasera #cosi #amare #lamore #love #is #love #something #uncontrollable #something #we #cant #live #without #sorridere #sempre #photooftheday #goodvibes #buonanotte”. Abbiamo voluto riportare anche gli hashtag perché rendono ancor più chiaro il concetto che Francesca intende trasmettere: si tratta di un riferimento alla sua storia con Gennaro? Potrebbe essere uno sfogo dopo la rottura e una sorta di tentativo di riconciliazione? Tutto potrebbe essere ma escludiamo si tratti di un pensiero scritto tanto per; anche perché un po’ di giorni fa anche Lillio ha scritto qualcosa di molto simile a uno sfogo…

Gennaro e Francesca torneranno insieme?

La domanda adesso sorge spontanea: Gennaro e Francesca torneranno insieme oppure no? Lui era davvero innamorato e lei era cottissima; certo hanno due caratteri diversi che difficilmente permettono di vivere una storia d’amore tranquilla ma tutto si può superare se di fondo c’è un sentimento vero. Cosa ne sarà allora dei due ex gieffini? Faranno pace? Il loro si rivelerà essere un addio definitivo? Chissà; noi ovviamente vi terremo aggiornati.