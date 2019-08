Francesca De André e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini sono tornati insieme?

Ennesimo colpo di scena nel triangolo amoroso che vede protagonisti Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini. Dopo la fine del Grande Fratello la nipote del grande Fabrizio ha chiuso con l’ex fidanzato per iniziare una nuova storia d’amore con il modello napoletano. Ma solo qualche settimana fa è arrivata la rottura tra Francesca e Gennaro, accompagnata da un gesto che ha fatto discutere tutti: la De André ha ripreso a seguire Giorgio su Instagram. In molti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due ma i diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito. Ora arriva quella che sembra quasi una conferma implicita: Tambellini ha pubblicato in una storia Instagram una foto con la De André, presa da una fan page dedicata alla coppia. I due sono tornati a tutti gli effetti insieme o il toscano sta facendo di tutto per riconquistare l’opinionista di Barbara d’Urso?

Giorgio ha chiesto un confronto a Francesca dopo il Grande Fratello

Subito dopo la fine del Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini ha chiesto un confronto lontano dalle telecamere a Francesca De André. “Giorgio mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me ma io non ho voluto né sentirlo e né vederlo: è un capitolo chiuso”, ha raccontato qualche settimana fa la figlia di Cristiano De André. Forse la situazione è stata capovolta negli ultimi giorni? Forse Giorgio è riuscito davvero a riconquistare la sua bella rompendo così l’idillio tra Francesca e Gennaro Lillio?

Gennaro Lillio in silenzio dopo la rottura con Francesca De André

Gennaro, dal canto suo, si è chiuso in un silenzio ermetico. Dopo l’annuncio della rottura con Francesca De André ha abbandonato momentaneamente i social network. Il ragazzo credeva molto in questa relazione, finita troppo presto e in malo modo. “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”, ha confidato Gennaro, non nascondendo rabbia e delusione.