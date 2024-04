Grande Fratello, Garibaldi, il voltafaccia ad Anita: c’entra l’ex di lei

All’interno della casa del Grande Fratello si sono venuti a creare diversi legami tra relazioni amorose ed amicizie. Alcuni di questi sono durati anche una volta terminato il reality mentre per altri, invece, non è stato così. Una rottura si è avuta nel rapporto tra Giuseppe Garibaldi ed Anita Oliveri. Una mossa sui social da parte di lui potrebbe difatti aver portato fine alla loro amicizia. Ma cosa ha fatto nello specifico il gieffino?

Sono passate ormai settimane dalla fine del Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Perla Vatiero. Da allora i concorrenti sono tornati alla loro vita di tutti i giorni. Alcune delle coppie che si sono formate all’interno della casa continuano a resistere, le amicizie invece si sono mostrate più deboli. In particolare c’è stato un allontanamento tra Giuseppe ed Anita, che si erano definiti migliori amici mentre erano nella casa. Ad aver portato ad una frattura nel loro rapporto è stata una mossa di lui sui social. Sia Garibaldi che un altro ex concorrente, Vittorio Menozzi, avrebbero difatti iniziato a seguire su Instagram l’ex di Anita, Edoardo Sanson. Quest’ultimo avrebbe ricambiato il follow.

Olivieri ha lasciato il suo storico fidanzato per Alessio Falsone, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello e con cui ha iniziato una storia d’amore. Durante la sua permanenza all’interno del programma si è anche abbandonata a diverse dichiarazioni abbastanza dure nei confronti di Sanson, con il quale ha spiegato anche successivamente alla sua uscita dal reality di aver avuto una relazione complicata. Il ragazzo, proprio in seguito al comportamento di Anita, ha deciso di non rivederla nonostante la richiesta di un chiarimento da parte di lei.

Il rapporto tra Garibaldi ed Olivieri non sarebbe l’unico ad essersi raffreddato. Secondo alcune voci diffuse online un’altra gieffina si sarebbe allontanata dagli altri coinquilini. Si tratta nello specifico di Angelica Baraldi, definita dal resto del gruppo come troppo possessiva e invadente nelle sue amicizie tanto da non permettere ai suoi amici di avere altre conoscenze. L’ex concorrente del reality, intanto, in questi giorni si starebbe vedendo con Vittorio Menozzi, mentre nella casa era spesso in compagnia di Mirko Brunetti.