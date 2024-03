L’ira di Edoardo, ex di Anita: “Io cornuto. Mi rivedrà in cartolina”

Dopo essere stato tirato più volte in ballo dalla sua ex fidanzata Anita Olivieri all’interno della casa del Grande Fratello è arrivata la replica di Edoardo Sanson, suo ex ragazzo. Sanson non avrebbe la sua storia d’amore nata con un altro concorrente, Alessio Falsone, e la sua decisione di viverla alla luce del sole. A renderlo noto sono stati Deianira Marzano e Alessandro Rosica che hanno pubblicato alcune delle più recenti chat di Edoardo. Il ragazzo ha commentato l’accaduto, annunciando anche come si comporterà in futuro con Anita.

Sanson ha risposto per prima cosa alla domanda di una fan che aveva commentato una sua storia su Instagram. La ragazza gli aveva scritto:

Nella bio hai scritto che sei un ballerino.

Immediatamente è arrivata l’amara replica:

Ho scritto ballerino perché cornuto non c’era.

Olivieri l’ha difatti lasciato per Falsone, con cui ha intrattenuto una storia all’interno della casa del Grande Fratello. La gieffina si è anche abbandonata ad alcuni commenti poco carini nei confronti del suo ex fidanzato parlando proprio con Alessio, convinta di non essere ripresa dalle telecamere. Il suo comportamento non è chiaramente piaciuto ad Edoardo, che ha continuato a commentare quanto avvenuto nel reality manifestando tutta la sua amarezza.

Sanson ha scritto:

Mi rivedrà in cartolina.

Di conseguenza, stando alle sue parole, non sembra avere alcuna intenzione di rivedere la sua ex fidanzata.

Anita Olivieri vorrebbe chiarire con l’ex fidanzato

Contrariamente ad Edoardo che sembra non volere avere più nulla a che fare con la sua ex fidanzata, Anita ha mostrato la volontà di chiarire quanto accaduto. Nonostante abbia deciso di proseguire la sua relazione con Falsone anche una volta fuori dalla casa del Grande Fratello, dichiarandosi realmente innamorata del ragazzo, vorrebbe spiegare a Sanson le motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla loro storia.

Questo quanto dichiarato dalla gieffina durante l’ultima puntata del reality show andata in onda:

Mi sembra il minimo vedere Edoardo, quello che è successo non lo avrei mai pensato. Lo devo vedere per parlare di tante cose, spiegargli, stare con lui perché so che sta soffrendo.

Stando alle ultime dichiarazioni di Edoardo, tuttavia, è molto probabile che questo le chiuda la porta in faccia.