Grande Fratello, Donatella lascia la Casa: è polemica, reazione Ventura

Arriva un’altra uscita dalla Casa del Grande Fratello, momentanea. Si tratta di quella di Donatella Mercoledisanto. La simpatica gieffina ha dovuto lasciare il loft per motivi personali, come recita il comunicato ufficiale del reality show di Canale 5. E arriva prontamente la reazione di Simona Ventura. Non solo, c’è ampio spazio anche per le polemiche. Molti telespettatori si stanno ribellando a tutto questo.

Facendo il punto della situazione, non è la prima volta che il programma si ritrova a fare questo genere di annunci in questa edizione. Il primo è stato quello su Anita Mazzotta, che ha dovuto affrontare la morte della madre. La giovane piercer è rientrata in gioco dopo qualche giorno di assenza e non sono mancate le polemiche. Dopo di che, è stato il turno di Francesca Carrara. La mamma di Simone ha lasciato momentaneamente la Casa per poi tornare, in modo silenzioso.

Infatti, non si è parlato granché della breve uscita di Francesca. Ora è il turno di Donatella, che lascia il Grande Fratello 2025, solo per il momento. Non si sa quando rientrerà e neppure quali sarebbero questi motivi personali che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Si spera, ovviamente, nulla di grave. Ma già il fatto che il programma abbia scritto “momentaneamente” fa pensare che non ci sia nulla di serio.

Va ricordato che tale parola non era presente nel comunicato su Anita. Ora è tempo di polemiche. Queste uscite non piacciono al pubblico. “Ormai è un albergo, escono ed entrano a loro piacimento”, fanno notare i telespettatori sui social network. Un tempo questo non era possibile, in quanto fuori è possibile entrare in contatto con la realtà e avere di fronte le reazioni del pubblico su ciò che sta accadendo.

Simona Ventura aveva promesso il ritorno alle origini e, dunque, i telespettatori si aspettavano che non sarebbe stato possibile per nessuno uscire e rientrare. Va, però, considerato che i concorrenti sono esseri umani, con delle necessità, e che fuori può accadere un piccolo inconveniente o un problema serio (nel caso di Anita). Intanto, la Ventura ha condiviso la sua reazione per l’uscita di Donatella.

Inaspettatamente, la conduttrice sul suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato il comunicato del reality show sulla gieffina e ha aggiunto: “Forza Donatella”. Dunque, sembra che in questo momento la Mercoledisanto abbia bisogno di ricevere sostegno e la padrona di casa non si tira indietro. Non resta che attendere per scoprire quando rientrerà e se verrà svelato cos’è accaduto.