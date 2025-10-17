 Skip to main content
Grande Fratello

Grande Fratello, Francesca lascia per ora la Casa: cosa sta succedendo

Un altro ritiro? In queste ore, il reality show condotto da Simona Ventura annuncia l'uscita dalla Casa di Francesca

Rebecca Megna17 Ottobre 20252 minuti di lettura
Francesca Carrara lascia momentaneamente il Grande Fratello

Dopo il ritiro improvviso di Anita Mazzotta, ecco che anche Francesca Carrara lascia il Grande Fratello. A differenza di quanto accaduto con la prima, questa volta il comunicato ufficiale del reality show di Canale 5 parla di un’uscita momentanea. Non vengono svelati i dettagli legati a ciò che sta succedendo a Francesca. Ciò che è certo è che vari telespettatori, che ieri si trovavano sintonizzati su Mediaset Extra, parlano di una Carrara tranquilla e serena.

“Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali”, si legge nel comunicato ufficiale. Quel “momentaneamente” fa pensare che si tratti di una situazione totalmente diversa da quella di Anita, che ha lasciato definitivamente la Casa. A quanto pare, per Francesca non dovrebbe esserci nulla di grave in corso. Inoltre, la Carrara è uscita da sola, senza il figlio Simone, che si trova ancora nel loft.

Grande Fratello: il percorso di Francesca con il figlio nella Casa

Solo qualche giorno fa, Francesca lamentava di sentirsi esclusa dalle altre donne della Casa, al punto da creare un dibattito. Ed ecco che nella giornata di ieri, la Carrara ha avuto modo di avere un chiarimento con una di loro, ovvero Benedetta Stocchi. Entrambe si sono aperte l’una con l’altra. In queste settimane, non sono riuscite a costruire un rapporto sincero e sereno, anzi. Francesca, infatti, ha ammesso di aver visto da parte della coinquilina la volontà di prendere le distanze da lei.

Al contrario, Benedetta ha smentito questo. Inoltre, la Carrara ha ribadito di continuare a sentirsi esclusa dalle ragazze, in particolare da Grazia Kendi, tanto da credere che si sparli alle sue spalle. La Stocchi, però, le ha garantito che questo non è mai successo. Allo stesso tempo, la giovane gieffina ha precisato di aver visto, invece, da lei una certa indifferenza. In particolare, ogni volta, che si è aperta non ha visto da parte di Francesca un interesse. Tutte queste incomprensioni hanno portato entrambe a mantenere le distanze, ma ora si sono promesse che non accadrà più, in quanto sentono in realtà di essere molto simili. Bisognerà, però, capire quando Francesca rientrerà nella Casa.

