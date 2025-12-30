Grande Fratello, Domenico e Benedetta di nuovo insieme: cosa sta succedendo

Dopo il Grande Fratello lo show continua: Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi sono di nuovo insieme. I due ex gieffini si ritraggono mentre sono sulla stessa auto, quella di lei. Alla guida c’è appunto la ragazza, che si è recata in stazione a Roma proprio per andare a prendere l’ex compagno d’avventura. Il tutto accade proprio mentre si parlava di un riavvicinamento tra Domenico e Valentina Piscopo dopo la fine del reality show condotto da Simona Ventura.

Mentre il programma è nella bufera per via del caso legato ad Alfonso Signorini, gli ex gieffini dell’edizione appena conclusa non stanno regalando particolari colpi di scena. Anzi, sembra proprio che il pubblico faticherà a ricordare i percorsi di questi concorrenti. Ed ecco che in queste ore si torna a parlare di loro tramite una Storia pubblicata su Instagram da D’Alterio. Quest’ultimo ironizza sul fatto che Benedetta abbia fatto ritardo: “Questa è un guaio. Ho aspettato mezz’ora in stazione. Non era capace di venirmi a prendere”.

Non solo, Domenico continua a divertire i fan con la sua ironia: “Non sa neanche a guidare. Vai con tranquillità, calma e sangue freddo”. La Stocchi sta al gioco, come sempre, e appare divertita dai commenti ironici di D’Alterio. A quanto pare, dopo la dichiarazione d’amore fatta in studio da Benedetta in semifinale, i rapporti tra i due sono rimasti ottimi. Ma non si comprende, attualmente, se si tratti solo di un’amicizia o ci sia altro.

Di sicuro, questo video dimostra che Domenico ha deciso di non rinunciare al legame nato con la Stocchi nella Casa del Grande Fratello. In ogni caso, sembra che non siano gli unici a ritrovarsi a Roma in queste ore. Potrebbe, infatti, esserci una reunion, in vista di Capodanno, tra alcuni ex gieffini. Anche Grazia Kendi e Mattia Scudieri, tra i quali dopo la finale è scoppiata la passione, si stanno recando nella Capitale.

Intanto, proprio in questi giorni, le indiscrezioni parlavano di un riavvicinamento tra Domenico e Valentina. I due sono stati beccati insieme al bar e già questo aveva fatto ipotizzare che fosse tornato il sereno. A dare una piccola conferma è stato il sito LolloMagazine, che ha riportato un aggiornamento:

“Secondo nostre fonti vicine ai diretti interessati, Domenico e Valentina il giorno 24 sono stati insieme, un incontro che non sarebbe stato casuale né puramente formale. I due starebbero infatti cercando di rimettere ogni pezzo al proprio posto, con l’obiettivo di capire se esistano ancora le basi per tornare a essere una coppia. Non si tratterebbe quindi di un semplice confronto chiarificatore, ma di un tentativo concreto di riavvicinamento, affrontato con maggiore maturità rispetto al passato”

Dopo aver rivisto Benedetta e Domenico di nuovo insieme, Valentina sarà ancora disposta a ricomporre i pezzi? Non resta che attendere per scoprirlo!