Signorini fuori da Mediaset, la reazione di Bettarini: ecco quale video ha riproposto

Stefano Bettarini ha commentato la scelta di Alfonso Signorini di autosospendersi da Mediaset. L’ormai ex conduttore del Grande Fratello Vip, nella giornata di ieri, attraverso una nota diffusa dai suoi legali, ha fatto sapere di aver deciso di prendersi una pausa dopo la bufera da cui è stato travolto in seguito alle esternazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Tornando al ‘Betta’, non ha avuto parole carine nei confronti dell’ex direttore di Chi. D’altra parte è noto che tra i due non scorra buon sangue.

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

I loro rapporti si sono deteriorati irrimediabilmente quando nel 2020, nel corso del GF Vip 5, l’ex calciatore fu espulso per un controverso caso di bestemmia. Tra l’altro, Bettarini si beccò qualche ramanzina durissima di Signorini prima di essere squalificato (la vicenda ha avuto anche degli strascichi sul fronte legale). Ebbene, nelle scorse ore, l’ex marito di Simona Ventura, oggi felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, ha ripostato tra le sue storie Instagram proprio la ramanzina che gli fece il giornalista cinque anni fa, usandola contro quest’ultimo.

“E sì, il tempo delle guasconate è proprio finito”, ha chiosato Bettarini a corredo del video tramite cui ha riproposto il rimprovero nei suoi confronti di Signorini che aveva utilizzato proprio il termine “guasconate” nel riprenderlo. L’ex giocatore ha anche fatto apparire in sovraimpressione il comunicato diramato da Mediaset nelle scorse ore. Comunicato attraverso cui l’azienda ha sottolineato di aver accolto l’autosospensione del conduttore. In un passaggio della nota, i vertici del Biscione hanno inoltre evidenziato che saranno svolte tutte le verifiche per comprendere se il giornalista abbia rispettato il codice etico aziendale.

#StefanoBettarini pubblica un vecchio video della sua esperienza al #GrandeFratello invitando a riflettere alle parole di #AlfonsoSignorini pic.twitter.com/nhIhCLR0cM — SPYit.it (@SPYit_official) December 30, 2025

Un altro ex gieffino vip in questi giorni sta conducendo una campagna social contro Signorini. Trattasi di Salvo Veneziano, anche lui squalificato dal reality show nel corso della quarta edizione vip del programma. L’imprenditore siciliano, non appena ha appreso la notizia dell’autosospensione del conduttore, ha pubblicato una storia Instagram con la grafica del Grande Fratello riservata ai concorrenti eliminati, inserendovi dentro il volto del giornalista.

Il futuro del Grande Fratello Vip

Nel frattempo si attende di capire quale sarà il futuro del Grande Fratello Vip 2026, la cui partenza è prevista per l’inizio di marzo. Sicuramente non ci sarà Signorini al timone. I nomi più quotati per la sostituzione sono quelli di Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Per il momento, però, si tratta solamente di indiscrezioni e nulla più. Nulla di ufficiale è stato deciso. Non è nemmeno escluso che il reality possa essere messo in stand by e rimpiazzato con un altro prodotto.