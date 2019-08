Grande Fratello, Daniele fa una strana battuta a Valentina: “Mi vendicherò!”

Valentina e Daniele Gf, l’amicizia continua… e anche il loro punzecchiarsi a vicenda!

L’amicizia di Daniele Dal Moro e Valentina Vignali è rimasta intatta. Dopo il Grande Fratello si sono visti poche volte, è vero, ma comunque si scrivono spesso e volentieri. E si punzecchiano su Instagram. Daniele ha fatto una battuta sulla sportiva che ha fatto ridere i suoi follower e lei ovviamente gli ha risposto! Valentina e Daniele del Gf, oltre a far divertire, fanno anche scatenare gli attacchi più feroci, soprattutto da parte di coloro che credono che, in realtà, tra i due ci sia una fortissima attrazione, emersa al Gf. Ma la Vignali è felicemente fidanzata e Daniele l’ha sempre vista come un’amica. Niente di più, niente di meno.

La battuta di Daniele Dal Moro a Valentina Vignali e la risposta che spiazza

Questa è stata la battuta scritta da Daniele Dal Moro su Instagram: “Hai piegato persino la pianta. Vedi tu cosa devi fare”; Valentina Vignali gli ha risposto così: “Significa che se faccio panca piana sollevo più di te”; e lui: “Questo è un colpo basso. Mi vendicherò”. Uno scambio di battute avvenuto dopo la dedica speciale che Daniele ha fatto a sua madre. Una dedica a dir poco emozionante. I fan si sono divertiti parecchio per questo siparietto social. Non è comunque la prima volta che lo fa e certamente non ne mancheranno altri anche nei prossimi giorni. E il fidanzato di Valentina Vignali? Non è assolutamente geloso, anzi ha un rapporto più che mai pacifico con l’ex gieffino tutto muscoli.

Gf gossip, il passato difficile di Daniele e il futuro (con una ragazza?)

Chissà quando li rivedremo di nuovo insieme, Valentina e Daniele Del Grande Fratello… Ultimamente il ragazzo aveva fatto preoccupare per un messaggio: aveva detto di aver avuto un problema del quale non se ne liberà mai; ma comunque è un combattente e nulla potrà piegarlo. Grazie all’esperienza televisiva, ha imparato ad aprirsi di più, a mostrare i propri sentimenti e a stringere dei rapporti di amicizia autentici. Cosa gli manca? Solo l’amore. Ma quello arriverà. Prima o poi.