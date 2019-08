Gf news, Daniele Dal Moro bacio a stampo mamma e dedica

La mamma di Daniele Dal Moro: parole speciali alla persona più importante dell’ex concorrente del Grande Fratello

Daniele Dal Moro ha smentito ogni voce sul suo presunto fidanzamento con una ragazza ignota attraverso una foto di un bacio a stampo alla mamma e una dedica speciale. Non solo: scatto e frasi servono anche a far mettere l’anima in pace a tutti coloro che credono che possa esserci ancora del tenero tra lui e Martina Nasoni. In verità, fra i due ex concorrenti del Grande Fratello, non è mai scoccata la scintilla dell’amore. Sono rimasti in buoni rapporti, ma non potrà mai esserci un futuro… e Daniele lo ha spiegato in un’infinità di modi. Ci sarà ancora qualcuno che spererà di vederlo assieme alla Nasoni?

Foto e dedica di Daniele alla mamma

Su Instagram, Daniele del Gf ha scritto delle parole stupende; quelle che riempirebbero il cuore di gioia di ogni mamma: “A volte indosso la maschera della felicità non per proteggere me stesso, ma per proteggere le persone a cui voglio bene. È stata mia madre l’unica persona che ha abbracciato le mie debolezze per proteggerle e non per farmi del male”. Proprio poche ore fa, il ragazzo aveva parlato di un passato difficile che per lui è impossibile da raccontare. La sua vita non è stata proprio una passeggiata, ma le difficoltà gli hanno permesso di essere quello che è adesso. Ed è fiero di com’è diventato.

Grande Fratello gossip, Daniele Dal Moro pronto a innamorarsi?

Ha infine aggiunto altro sulla mamma: “È stata mia madre che mi ha insegnato a ridere e a pregare. Sei tutto quello che ho. Ma è tutto quello di cui ho bisogno!”. Qualcuno, fin troppo distrattamente, non ha letto le sue parole e ha scambiato la madre per la sua nuova fidanzata… anche perché lei è davvero giovane! Una bellissima donna. Ritornando alla sfera sentimentale di Daniele Dal Moro, vi possiamo assicurare che non c’è nessuna ragazza a fargli battere il cuore. Lo ha ribadito lui stesso con un messaggio preciso.