Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “Ho troppo dentro per raccontarlo”

Daniele del Grande Fratello, un passato che fa ancora male

Daniele Dal Moro è felice per quello che gli è successo dopo il Grande Fratello. Non si sarebbe mai aspettato di ricevere un affetto smisurato da parte di persone che nemmeno conosce: qualcosa di speciale, del quale ancora non si capacita. Vuole restare umile. Anche perché la popolarità così come arriva, può volare via. Su Instagram è sempre seguitissimo dai suoi follower, che finalmente hanno deciso di non porgli più domande su Martina Nasoni: i due si sono definitivamente lasciati. E lo hanno voluto dire espressamente, senza nascondersi. Nonostante non siano più una coppia, i due continuano a far parlare. Sì, anche separatamente.

Il peso di Daniele Dal Moro, l’ex gieffino reagisce così

Un bel capitolo della vita di Daniele del Gf, è vero, ma comunque continua a portare dentro un peso che non può condividere con nessuno: “Ho troppo dentro per poterlo raccontare a qualcuno – ha scritto su Instagram –. Per questo amo la montagna: perché è il posto più silenzioso che conosco”. Negli ultimi giorni ha fatto ben intendere che non ha nessuna intenzione di fidanzarsi: ha bisogno di stare da solo, comprendersi meglio. Chissà se riuscirà a trovare, prima o poi, una donna che possa capirlo nel profondo… con Martina ci sono state sempre delle incomprensioni.

Grande Fratello news, Martina e Daniele lontani: ormai sono felici da soli

Daniele e Martina del Grande Fratello hanno diviso le loro strade. Non sappiamo se si sentono ancora (pare comunque che non si siano lasciati in maniera tragica), ma è certo che la vincitrice del Gf ha intenzione di rendere un capolavoro la propria vita e vuole gettare alle spalle un bruttissimo periodo che ha dovuto attraversare. Un periodo che l’ha rafforzata e che le permette di godere davvero di ogni momento della sua vita!