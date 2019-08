Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “L’amore può aspettare”

Daniele del Gf non vuole parlare d’amore, le ultime notizie dopo la storia con Martina

Daniele Dal Moro è single. E no, non ha nessuna intenzione di fidanzarsi. Chiusa la sua relazione (se si può chiamare così) con Martina Nasoni, è completamente concentrato su sé stesso e sulla palestra, la sua più grande passione. Oltre alla moto. Daniele e Martina hanno deciso di non frequentarsi più e ognuno ha preso la propria strada: sono comunque rimasti in buoni rapporti, considerato che entrambi si sono sempre detti la verità. Qualcuno sperava un giorno di vederli mano nella mano all’altare, ma la verità è sempre stata sotto gli occhi di tutti: Martina non è stata in grado di far battere il cuore di Daniele, che invece era riuscito a incuriosire parecchio la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello.

Ultime notizie Gf: il messaggio di Daniele sulla passione

Il messaggio che adesso è stato pubblicato su Instagram da Daniele del Gf è piuttosto loquace: “L’amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo”. Basta con storie e storielle. Lo aveva chiarito già qualche giorno fa: l’esperienza al Gf non gli ha permesso solamente di incontrare Martina, ma anche di ricevere un affetto smisurato da parte dei suoi fan, che sempre lo seguono su Instagram, anche se qualcuno, ogni tanto, ha qualcosa da dirgli; dei fan della coppia Martina-Daniele (che ormai non esiste più) hanno puntato il dito contro Daniele.

Grande Fratello news, nuova accusa contro Daniele

Ecco l’ultimo fendente di parole ai danni di Daniele Dal Moro: “Tu sei una persona molto superficiale e poi come puoi giudicare persone che non conosci (e parlo sia per lui che per lei). Prima di parlare, bisogna conoscere. Sei una persona un po’ squallida con quello che hai detto, mi dispiace”. Daniele le ha risposto a tono: “Vai a leggere sul dizionario la definizione di squallido… Poi ripassa da qui e chiedi scusa, maleducata!”.