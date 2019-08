Daniele Dal Moro senza freni sul Grande Fratello, poi le parole su Martina

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni oggi

In molti continuano a chiedersi cosa ne sarà di Daniele Dal Moro e di Martina Nasoni dopo questo periodo turbolento che stanno attraversando, e la nostra sensazione è che anche se resteranno in buoni rapporti la possibilità di una relazione sia definitivamente tramontata. Oggi in effetti Daniele e Martina sembrano più distanti che mai, e il modo in cui lui ne ha parlato dopo le parole che lei gli ha urlato contro un po’ di tempo fa non ci fa ben sperare (anche se nella rabbia, bisogna dirlo, molto spesso si dicono cose che non si pensano…). A rilasciare delle dichiarazioni sul loro rapporto, e soprattutto sul legame instaurato con i fan dopo il Grande Fratello 16, è stato proprio Daniele scrivendo un lungo post su Instagram.

Daniele Dal Moro, parole dolcissime ai fan nonostante gli insulti

“Volevo farvi – queste le sue parole – una mia considerazione alla luce di quello che ho potuto sentire e leggere in questo mese… Non credo di eccedere in presunzione nel dirvi che parlo io un po’ a nome di molti, probabilmente perché non per tutti è semplice esprimere il proprio pensiero, o semplicemente perché non trovano le parole giuste per farlo! Però – ha poi continuato l’ex gieffino – io sono fatto a modo mio e voglio dirvi quello che penso… Non è bello sentirsi dire brutte parole e offese gratuite quotidianamente, non è bello venire sempre e comunque condannati da terzi, il più delle volte da persone che non hanno assolutamente gli elementi necessari per poter giudicare/consigliare/emettere sentenza… Però sapete cosa vi dico.. Ci sta! Ed è giusto che sia così”. La premessa e lo sviluppo del post sono perfetti ma, caro Daniele, la conclusione no: gli insulti e le offese gratuite non sono mai giustificati, soprattutto perché nel Web sembra che il fondo non venga mai toccato e che si scavi sempre di più in profondità tra accuse, derisioni, minacce e quant’altro.

Le ultime news su Daniele Dal Moro

“Ma non dimenticate una cosa – ha comunque poi concluso –… Nel bene e nel male noi per voi resteremo sempre Daniele/Martina ecc del Gf 16! E voi per noi resterete sempre parte di un esperienza unica che non dimenticheremo mai! Grazie a tutti”. La parentesi Nasoni insomma sembra essere stata definitivamente accantonata. Adesso però siamo più curiosi di capire quale sarà il futuro televisivo di Daniele, se cioè lo vedremo da qualche altra parte. Il suo carattere sarebbe perfetto per un trono a Uomini e Donne ma al momento crediamo siano molto più probabili le presenze di Antonio Moriconi, Giulio Raselli e il tentatore Javier Martinez che ha stregato i telespettatori di Temptation Island; vedremo alla fine chi avrà la meglio. Noi intanto vi lasciamo al post pubblicato dall’ex gieffino: