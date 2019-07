Ultime notizie Grande Fratello, Daniele scrive un lungo messaggio su Instagram: cosa gli è successo?

Daniele Dal Moro sta attraversando un periodo fatto di alti e bassi: feed e story pubblicati su Instagram ci fanno capire meglio la sua situazione, ma che comunque tutto molto presto finirà. Quest’oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato l’ennesimo post che potrebbe dire tanto o niente, che potrebbe riferirsi a qualcuno in particolare o a nessuno… ma Daniele non lascia mai nulla al caso e quello che scrive giornalmente ha sempre a che fare con la sua vita. Cosa gli è successo questa volta?

Il messaggio di Daniele del Gf: un periodo non proprio facile

Dopo aver parlato di “cose non belle”, ora ha scritto questo: “Diffidate dalle persone che dicono che utilizzare coltelli affilati è pericoloso perché è più pericoloso utilizzarne uno non affilato. Con un coltello affilato sapete benissimo che dovete andarci con cautela e che al minimo tocco la carne si taglia. Con un coltello non affilato rischiate di utilizzare troppa forza, rovinare il taglio di carne e tagliarvi”. Il messaggio è statao pubblicato a pochi giorni dalla notizia circa la sua rottura con Martina Nasoni. Non avrà niente a che fare con tutto questo?

Grande Fratello news, Daniele alla ricerca della serenità (senza Martina!)

In questo momento Daniele del Gf vorrebbe ritrovare la sua serenità e ha tutti i mezzi per farlo. Trascorre del tempo in palestra (allenarsi è tra le sue più grandi passioni) per non pensare al rumore dei problemi, come ha fatto ben capire con la sua ultima storia di Instagram: “Niente ti libera di testa più di questo. Lo sport ti salva la vita”.