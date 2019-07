Daniele Dal Moro, momento no per l’ex gieffino: “Cose non belle, tutto passa”

Daniele Dal Moro news, come sta l’ex gieffino? Nuovo sfogo su Instagram

Per Daniele Dal Moro non è un momento facile. Si intuisce dal suo ultimo post su Instagram, in cui si è sfogato anche senza scendere nei dettagli. Daniele ha scritto un messaggio indirizzato al papà, che abbiamo conosciuto nella Casa del Grande Fratello 16, ma tra le righe si legge anche altro che riguarda la sua vita. Oltre alle parole di profonda ammirazione per il genitore, infatti, Daniele ha parlato di alcune vicende che lo hanno toccato particolarmente. Si sarà riferito forse a Martina Nasoni? Tra i due pare essere tutto finito: la frequentazione si è interrotta e non è sfociata in un fidanzamento vero e proprio. Ma forse il suo sfogo può essere dovuto ad altro. Leggiamo insieme cosa ha scritto.

Daniele Dal Moro si sfoga su Instagram: “Tutto passa”

Daniele ha iniziato parlando di uno scoglio su cui suo padre lo portava quando era piccolo. Da lì ha scritto questo messaggio, spiegando che suo papà non ama particolarmente che si parli di lui ma stavolta lui ha scelto di non dargli retta. Poi ha scritto: “Sai in questi giorni mi sono sentito dire cose non belle da persone delle quali avrei pensato tutto fuorché questo… Ma non c’è problema tutto passa, me l’hai sempre detto tu! Ci sarebbero miliardi di cose da dire e probabilmente un intero mondo di parole non basterebbero…Quindi inizio dalla fine, e volevo dirti che oggi più che mai sono orgoglioso di averti avuto vicino”. Nel messaggio Daniele ha poi parlato di suo padre, di quanto sia fiero di avere lui come genitore e di tutta l’ammirazione che ha nei suoi confronti.

Daniele Dal Moro scrive a suo papà: il messaggio sui social

L’ex gieffino sembra intenzionato a seguire ancora i consigli del papà, anche in tema di critiche: “Hai sempre avuto ragione.. su tutto! Tu per me sei la prova vivente che la classe non si compra al supermercato, che il rispetto te lo guadagni portandolo prima di tutto agli altri, che le critiche sono costruttive se volte a noi stessi e non agli altri, che per avere un mondo migliore noi dobbiamo essere migliori!”. Evidentemente Daniele Dal Moro del Gf deve aver letto qualcosa che lo ha scosso molto, chissà se da parte di qualche hater – a cui ha sempre risposto per le rime! – o se invece da persone che fanno, o facevano, parte della sua vita. Ciò che si augura, comunque, e che ha scritto alla fine del suo messaggio, è che suo papà sia orgoglioso di lui.