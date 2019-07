Daniele Dal Moro non rimane in silenzio e sbotta dopo gli insulti: duro sfogo

Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello legge gli insulti ricevuti sui social network

Daniele Dal Moro durante il Grande Fratello 16 è stato bersagliato sui social network. Diciamo che non piaceva proprio a tutti, ecco. Su Instagram in tanti si riversavano sul suo profilo per commentare alcune sue foto pubblicate prima di entrare nella Casa e ne scrivevano di ogni. Insulti, critiche e offese: tutto è successo mentre Daniele era ancora rinchiuso della casa di Cinecittà. Stando a ciò che ha scritto oggi, l’ex concorrente non ha letto cosa la gran parte del pubblico diceva di lui durante il reality show. Forse non gli importava, forse gli è sfuggito di mente. Fatto sta che non ha dato importanza a tutto questo, anzi è tornato su Instagram e alla sua vita di sempre, solo con più di centomila followers in più. Naturalmente c’è anche chi lo apprezza e si complimenta con lui, ma oggi il suo sfogo ha colpito gli haters.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro non rimane in silenzio e sbotta contro gli haters

Daniele ha letto alcuni commenti di un mese fa, e anche più, e ne ha postati alcuni tra le sue stories su Instagram. Dopo queste immagini, è arrivato il suo sfogo: “Per la prima volta (perché ho di meglio da fare) leggo i vostri (ignoranti) commenti su vecchi post… Inutile dirvi che lasciano il tempo che trovano!”. Fatta questa breve premessa, Daniele ha proseguito scrivendo: “Però una cosa voglio dirvela… Tutti voi che passate le vostre giornate a criticare e offendere persone che non conoscete… Che parlate di una ‘realtà’ che non potete capire fino in fondo… Sappiate che per voi provo solo tanta pena”. Di sicuro dopo questo sfogo Daniele avrà smesso di leggere i vecchi commenti risalenti alla sua esperienza al Grande Fratello.

Daniele Dal Moro news, l’ex concorrente del Gf risponde agli insulti sui social

Le critiche per lui non sono mancate neanche dopo, infatti non è la prima volta che Dal Moro interviene. Prima di terminare il suo sfogo, però, Daniele aveva ancora qualcosa da dire ai suoi haters. Accanto alla prima parte del messaggio, infatti, si legge: “Quando pioveva intelligenza… Probabilmente voi avevate l’ombrello”.