Daniele Dal Moro, sfogo improvviso: “Io ci ho provato”, c’entra Martina?

Daniele e Martina, un nuovo sfogo improvviso sui social: parla Dal Moro

Daniele Dal Moro ha postato su Instagram uno sfogo improvviso. Il ragazzo pare sia stufo di ricevere continuamente critiche e obiezioni per tutto ciò che fa. Dopo il Grande Fratello Daniele è molto attivo sui social e condivide le sue giornate con i fan. Peccato che tra i suoi followers non ci sia solamente chi lo sostiene, ma anche haters. Sono questi ultimi a commentare storie e feed più dei fan, ma sappiamo bene come si comportano i leoni da tastiera. Pensiamo che nel caso di Daniele non si tratti solo di haters, ma anche di fan della coppia Daniele e Martina che si aspettano sempre qualcosa da uno o dall’altro. E qualsiasi cosa Daniele faccia verso altri o non faccia verso Martina viene commentato in modo negativo. Nei giorni scorsi per esempio Dal Moro non avrebbe potuto neanche taggare Erica Piamonte che subito veniva accusato di non pensare a Martina.

Daniele Dal Moro, sfogo improvviso su Instagram: “Io ci ho provato”

Proprio Martina in prima persona ha difeso l’ex gieffino e ha difeso la loro conoscenza, che pare stia proseguendo liscio. Ma veniamo allo sfogo su Instagram di Daniele. Nelle sue stories è apparso questo messaggio: “Io ci ho provato… Ho provato a rendervi partecipi. Ho provato a interagire con molti di voi perché credo che molti se lo meritino. Per avermi sempre sostenuto per avermi difeso per avermi fatto sentire speciale”. Dopo questa premessa, ha aggiunto: “Però purtroppo qui è meglio non rispondere e vivere nella massima riservatezza perché ogni cosa viene travisata su mille fronti. Volevo essere diverso dagli altri, volevo raccontarmi. Ma è meglio di no”. C’entra Martina in tutto questo? Ieri i due hanno litigato in diretta e i fan si sono schierati dalla parte della vincitrice. Magari qualcuno ha preso di mira Daniele con commenti e messaggi. Torniamo allo sfogo di Daniele, che ha proseguito il suo messaggio scrivendo che, caratterialmente, sa assumere un comportamento indifferente e sa farsi scivolare le critiche addosso. “O pensate davvero che mi importi di quattro critiche del cavolo su Instagram”, ha aggiunto tra parentesi.

Daniele Dal Moro, drastica decisione: “Meglio non rispondere e vivere nella riservatezza”

E poi ha aggiunto: “Volevo far vedere a molti di voi che non sono un personaggio televisivo. Che sono un ragazzo come tanti con i suoi problemi ed i suoi difetti ma che cerca sempre di comportarsi nel migliore dei modi. Che sono semplicemente Daniele! E questo voglio continuare ad essere”. Daniele non ha menzionato Martina e di sicuro non è riferito a lei lo sfogo, ma è altrettanto probabile che molte critiche gli siano arrivate per la frequentazione in corso con la Nasoni. Che i due sono liberi di gestire come meglio credono, questo è scontato. “Ho sempre imparato dai miei errori… Lo farò anche questa volta. Ad ogni modo grazie a tutti”, così ha concluso Daniele il suo sfogo. Da domani sarà meno attivo e condividerà meno con i suoi fan?