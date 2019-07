Daniele e Martina stanno insieme? Scontro in diretta su Instagram, fan schierati

Daniele e Martina stanno insieme oppure no? Ecco la verità dopo il Grande Fratello

Martina e Daniele stanno insieme dopo il Gf? I due già nella Casa non riuscivano a stare lontani, ma da quando è finito il reality show hanno dimostrato di essere realmente interessati l’uno all’altro. Anche Daniele Dal Moro, che in Casa sembrava preferire la compagnia di altri a quella della vincitrice, sembra essere abbastanza coinvolto. Si sono visti spesso, lei è stata a Verona e lui a Terni. Possiamo quindi definirli fidanzati? I fan vogliono vederci chiaro, così hanno approfittato di una diretta su Instagram per chiederlo alla diretta interessata. Martina Nasoni non ha nascosto di essere abbastanza contrariata, ma ciò non le ha impedito di ridere e scherzare con chi la segue. Il motivo del suo nervosismo? Non lo ha spiegato, ma sappiamo per certo che ha a che fare con Daniele, perché i due si sono scontrati durante la diretta!

Martina e Daniele fidanzati dopo il Gf? Lei fa chiarezza con i fan

Ma partiamo dalla risposta che Martina ha dato a chi le ha chiesto da quanto tempo sta insieme a Daniele. Ecco cosa ha detto: “Da quanto tempo stiamo insieme? A parte che non stiamo insieme…”. Dunque ora come ora Martina e Daniele non stanno insieme, ma di sicuro si frequentano e stanno approfondendo ulteriormente la loro conoscenza. Che lei fosse arrabbiata con Dal Moro è stato evidente quando lui ha iniziato a commentare la diretta. Si sono stuzzicati un po’, ma Daniele sembrava cercare un modo per riappacificarsi e scherzava con Martina. Quest’ultima invece era decisamente più nervosa e non aveva alcuna voglia di ridere e scherzare con lui! A una risata di lui, infatti, ha risposto: “Ma che te ridi? Inizia a mette a posto la capoccia. Non farmi parlare, non facciamo capire che sto nera”. Troppo tardi. Che Martina fosse nera era già chiaro.

Martina e Daniele hanno litigato e si scontrano su Instagram!

“Se vieni a Roma ti compro il gelato. Promesso”, ha scritto ancora Daniele. Ma Martina non ha intenzione di muoversi da Terni: “Daniele non hai capito forse. Aspetta che dopo ti chiamo, ti faccio un altro discorsetto. Forse non hai capito com’è la situazione. Io non vengo da nessuna parte”. E dopo aver invitato Daniele ad abbandonare la diretta, si è sfogata ancora: “Faccio un sondaggio. Martina deve andare da Daniele o Daniele da Martina? Sarà Daniele che deve venire qua? Che mi ha fatto girare le pa..e. Perché mo sto ridendo e scherzando con voi, ma mi ha fatto arrabbiare”. Lui ovviamente è rimasto a commentare e non è affatto andato via, sostenendo di non potersi muovere perché lavora.

Martina Nasoni furiosa con Daniele: “Falla finita veramente”

Continuava a stuzzicarla, facendo battute e mettendo risate dopo le sue risposte. Chiariamo che Daniele scriveva dei commenti alla diretta, mentre Martina parlava in video. Queste altre cose che ha detto su Daniele: “Daniele falla finita veramente, non sei spiritoso. Oggi non sono in vena. Non ti rispondo più”. I fan si sono schierati dalla parte di Martina, invitando Daniele a raggiungerla a Terni per chiarire e fare pace. Ma molti erano anche divertiti dai commenti del veronese, ridevano tutti tranne Martina però. “Comunque Daniè dopo ti richiamo perché forse non hai capito niente. Stai ridendo e scherzando un po’ troppo”, ha aggiunto. Daniele ha risposto in maniera ironica: “No ti prego risparmiami, fa già un caldo. I cuscini sono neri?”, ha aggiunto richiamando lo sfogo di Martina nella Panic Room. Ecco cosa ha detto lei: “In questo momento sì, Daniele. Neri proprio. Nerissimi”.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, scontro durante la diretta Instagram

A chi le ha suggerito di chiarire con lui, la vincitrice del Gf 2019 ha detto: “Non voglio chiarire. Gli ho fatto un discorso chiaro prima. O si attiva o si attiva, punto”. Dopo un po’ però Daniele ha abbandonato la diretta, salutando tutti: “Ciao raga scappo troppo tesa questa diretta per me. Peace”. Rimasta sola con i fan, Martina ha terminato dicendo: “Io sono molto tranquilla, non vi preoccupate. Però certe cose vanno chiarite”. Cosa avrà fatto Daniele per far arrabbiare così tanto Martina? Lei altre volte ha sempre difeso la sua scelta di frequentare il giovane. Saranno cambiate oggi le cose oppure Martina e Daniele riusciranno a ritrovarsi? Noi opteremmo per la seconda ipotesi…