Grande Fratello, citati Martina e Raul: web applaude a Morlacchi

Al Grande Fratello si parla di Martina De Ioannon e Raul Dumitras di Temptation Island. Jessica Morlacchi ha dimostrato di essere un’appassionata di reality show, sin dalla prima puntata di questa nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. La cantante romana, che ha colpito il pubblico con la sua simpatia, non si è persa la passata stagione del reality delle tentazioni, in onda in estate. Infatti, conosce la storia di Martina e Raul, come gli altri telespettatori che hanno seguito il loro percorso nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Inizialmente Dumitras non era particolarmente apprezzato dal pubblico, che si era fatto un’idea negativa su di lui. La situazione col tempo è cambiata, tanto che Raul con le sue lacrime è entrato nel cuore di molti telespettatori. Questa fetta di pubblico sperava di vederlo varcare la famosa porta rossa, in quanto nella passata edizione avevano preso parte al reality di Signorini Perla, Mirko e Greta di Temptation Island. Alla fine, però, è stato annunciato come concorrente, proveniente dall’edizione estiva dello show con Bisciglia, Lino Giuliano. Ma all’ex fidanzato di Alessia Pascarella non è andata bene.

Lino è stato squalificato dal GF ancora prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Una squalifica in tempi record, la sua. Al suo posto ha fatto il suo ingresso Amanda Lecciso, che ha regalato uno show con la sorella Loredana nel corso della seconda puntata. Sempre nella serata di ieri, è entrata in gioco Mariavittoria Minghetti. Il medico estetico ha fatto la conoscenza dei suoi nuovi coinquilini e, dopo la puntata, ha chiacchierato con Jessica Morlacchi.

Mariavittoria ha chiesto alla cantante se sapesse della squalifica di Lino: “Hai visto chi doveva entrare e non è entrato?”. Jessica ha affermato di essere a conoscenza di quanto accaduto, visto che Signorini ne ha subito parlato nel corso della prima puntata. Non solo, la Morlacchi ha rivelato chi avrebbe voluto vedere nella Casa tra gli ex partecipanti di Temptation Island: “Lo so. Io volevo vedere Martina e Raul”. Vari telespettatori hanno subito applaudito a questa esternazione della cantante romana, condividendone il pensiero.

Mariavittoria le ha fatto, però, notare che attualmente Martina è una tronista di Uomini e Donne. I gieffini sono a conoscenza dell’inizio del Trono della De Ioannon in quanto il suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi è stato annunciato con la prima registrazione, svolta qualche settimana fa. Intanto, una parte del pubblico sostiene il pensiero di Jessica, facendo presente che al posto di Lino avrebbero potuto inserire nel cast Raul.