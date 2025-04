Grande Fratello, cena al veleno: Chiara e Alfonso con Lorenzo e scoppia il caos

Sebbene la 18esima edizione del Grande Fratello sia ormai finita da settimane, il pubblico continua a parlarne. Non solo Helena Prestes e Javier Martinez, continuano a stare al centro della scena Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due discussi ex gieffini stanno facendo discutere e dividono i fan tramite la loro rottura, che sembra ormai definitiva. In queste ore, sta facendo parlare una cena, tramite la quale la ballerina si è lasciata andare a un gesto social che non è passato inosservato e che riguarda Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Facendo il punto della situazione, Lorenzo e Shaila hanno avuto un confronto di recente, al telefono, durante il quale è emerso che non sono compatibili. Pertanto, la Gatta è intenzionata a mantenere questa linea, ovvero continuare la sua vita fuori dalla Casa senza Spolverato. Nel frattempo, il discusso ex gieffino, per cui la maggior parte dei telespettatori chiedeva la squalifica, si sta godendo le sue amicizie, in particolare quelle con Michael Castorini, Luca Giglioli e Yulia Bruschi.

Di recente, tramite i social network, Lorenzo dopo il Grande Fratello si è dichiarato deluso dalla decisione di alcuni ex gieffini di voltargli le spalle. In particolare, Spolverato non ha apprezzato che questi ex concorrenti, con cui nella Casa aveva stretto un rapporto di amicizia, non vogliano stare più al suo fianco. In molti hanno ipotizzato che stesse parlando di Alfonso e Chiara. D’Apice, dopo la sua eliminazione, fuori dalla Casa aveva cambiato marcia e si era duramente schierato contro Spolverato.

Pertanto, molti erano convinti che fuori non ci sarebbe stato alcun chiarimento. Ma ecco che improvvisamente, proprio ieri, Shaila ha deciso di smettere di seguire su Instagram la coppia. Il motivo è stato svelato nella serata di ieri, quando Chiara e Alfonso hanno incontrato Lorenzo, il quale ha organizzato una cena al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, meglio noto come Il Castello delle Cerimonie. L’ex Velina di Striscia la Notizia, che aveva stretto una solida amicizia con la Cainelli, sapeva che Alfonso aveva parlato male di Lorenzo in varie occasioni.

Ora vedere entrambi insieme a Spolverato sembra aver generato rabbia e stupore in Shaila, al punto di troncare i rapporti. La polemica nata sui social non è passata inosservata agli occhi attenti di Lorenzo, il quale ha deciso di svelare i dettagli di ciò che sta accadendo:

“Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro. Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui, me li sono trovati qui… Ovviamente le domande sono tante…”

Dunque, sembra proprio che Lorenzo non si aspettava che alla fine Chiara e Alfonso si sarebbero presentati a questa cena. Nel tavolo, come dimostrano i vari video, i tre appaiono di nuovo felici e spensierati insieme. D’Apice avrà messo da parte le divergenze e le cattive idee che si era fatto fuori su Spolverato? A quanto pare sì.