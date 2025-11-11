Grande Fratello, bufera su Ventura e Donatella: serie accuse post puntata

Scoppia la bufera dopo la puntata del Grande Fratello, con i telespettatori che fanno i conti su ciò che sta accadendo. A finire nel loro mirino sono Donatella Mercoledisanto e Simona Ventura. Facendo il punto della situazione, tutto è collegato a quanto accaduto nel confronto in studio tra la gieffina e Francesca Carrara. Le due concorrenti hanno avuto un grosso litigio nei giorni scorsi. In quella circostanza, Donatella ha preso per i capelli la coinquilina, nel vero senso della parola!

Durante il confronto in studio in diretta, la Ventura ha fatto tutto tranne che bacchettare la Mercoledisanto. Il suo gesto non è stato criticato dalla conduttrice, che non l’ha condannata per questo. Oggi, proprio in queste ore, molti telespettatori stanno riflettendo su questo aspetto e stanno prendendo le difese di Francesca, ritenendo che almeno qualcuno in studio avrebbe dovuto dire qualcosa per quel brutto gesto.

Eppure ora una parte del pubblico è, invece, convinta che ci sia una sorta di protezione nei confronti di Donatella al Grande Fratello. Questa ipotesi si è fatta ancora più pesante quando Simona si è scagliata contro Francesco Rana, accusandola di aver offeso la Mercoledisanto in studio, durante quel confronto, puntando sul suo passato familiare. In realtà, come avevano già compreso i telespettatori, l’ex gieffino non si riferiva proprio a quello.

Certo, ciò che Rana ha detto non è di certo positivo e non meritava sicuramente un applauso. Ma la Ventura non gli ha dato neanche l’opportunità di spiegarsi. Avrebbe dovuto farlo, visto che gli ha lanciato una grave accusa in diretta televisiva, riferendosi al passato familiare di Donatella. Infatti, la conduttrice ha puntato su un argomento assai delicato, visto che il defunto padre della Mercoledisanto era un collaboratore di giustizia e lei ha sempre sentito di prendere le distanze da quel passato criminale.

Rana, però, su questo punto di vista è stato ingiustamente accusato, visto che non si riferiva a quello. Il fatto di non aver dato all’ex gieffino l’opportunità di spiegarsi rappresenta un dettaglio che riguarda le maggiori critiche che Simona sta ricevendo nel suo ruolo di conduttrice. Infatti, la Ventura non dà a nessuno la possibilità di spiegarsi e di completare una frase. Interrompe continuamente e chiude i collegamenti, ancora prima che una persona, tra opinionisti e gieffini, possano completare il proprio discorso.

A farne le spese sono soprattutto gli opinionisti, in particolare Cristina Plevani, che fatica ad avere il suo spazio. Ma anche i concorrenti, visto che non hanno la possibilità di replicare totalmente alle accuse in diretta televisiva. A Rana tocca farlo tramite un post su Instagram, dopo la puntata di ieri. Francesco ci tiene a precisare di essere stato frainteso e di non aver voluto attaccare Donatella e la sua famiglia.

“Ci tengo anche a dire che, nel corso del tempo, anch’io sono stato deriso, insultato e ridicolizzato, definito un “….. a vento” in confessionali andati in onda senza che potessi commentare o ricevere le stesse scuse. Oggi, invece, sono io a voler chiedere scusa, perché sono deluso da me stesso. Ho cercato più volte di far capire il mio dispiacere e di instaurare un dialogo, ma purtroppo non è stato possibile durante il percorso. Spero che queste mie parole possano chiarire le mie intenzioni e riportare un po’ di serenità. Gli errori capitano, ma credo che la cosa più importante sia riconoscerli e imparare da essi”

Proprio da Donatella, Rana ha spesso ricevuto attacchi abbastanza forti. Ora, però, l’ex gieffino augura alla donna e alla sua famiglia ogni bene, sperando nel “rispetto reciproco e senza rancore”.